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亞洲高薪格外顯眼？全球前5名高管都來自這國　最高領90億

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是逼宮還是大義滅親？　Nissan宣布解除Carlos Ghosn集團董事長職務（圖／路透社）

▲日產汽車前會長卡洛斯．戈恩被逮捕，使得經營者的高薪受到外界的關注（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

由於日產汽車前會長卡洛斯．戈恩（Carlos Ghosn）被逮捕，經營者的高薪受到外界的關注，以亞洲企業最高經營者的年薪來看，在2017年裡，全球最大的豬肉加工企業大陸萬州國際首席執行長萬隆，以2.91億美元（約90億台幣）的年薪位居第一，而在這薪酬榜中，前5名經營者都來自大陸企業。

根據《日經新聞網》報導，美國調查公司標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）以亞太區的上市企業為對象，調查當中最高經營者的薪酬。

2013年，萬州國際收購同業史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods），因此成了全球最大的豬肉加工企業，目前美國業務的銷售額佔總數的7成，而主導這項收購案的人正是創辦人萬隆，由於這個準確的判斷讓公司業務擴大，公司決定給予他鉅額薪酬，這2.91億美元也讓他名列排行榜第一。

▲▼大陸萬州國際首席執行長萬隆。（圖／翻攝自百度百科）

▲大陸萬州國際首席執行長萬隆年薪達2.91億美元。（圖／翻攝自百度百科

排行第二的是騰訊出資的汽車交易平台易鑫集團的執行長張序安，他的年薪為1.13億美元（約35億台幣），從行業來看，大多為金融、娛樂産業和房地産業，排在第五名的是新濠國際發展公司（經營房地產和賭場），第十名則是柬埔寨金界控股（Nagacorp），這是該國最大的賭場運營公司，在排行榜上，排行前10名的最高經營者平均薪酬為6000萬美元（約18.5億台幣）。

與歐美國家相比，亞洲區經營者的高薪格外明顯，諮詢公司Pay Governance的統計中，美國主要上市企業（S&P500股價指數）中，半導體巨頭博通的CEO陳福陽（Hock Tan）約以年薪1.04億美元（約32億台幣）位居榜首，萬州的淨利潤約是博通的7成左右，但萬隆的薪酬卻是陳福陽的3倍。

關於亞洲企業的高薪，大和住銀投信投資顧問藏本祐嗣表示，因為多為家族企業，「CEO能參與薪酬制定，企業薪酬的相關規定頁並不透明」，這也讓外界引發聲音質疑，這些高薪的背後似乎存在著企業管理不建全的一面。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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