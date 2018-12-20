中華信評：台灣經濟成長率　連兩年下滑

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今(20)日表示，台灣今年第3季經有大幅減緩，台灣出口及消費成長有明顯下滑而且標普全球預估，下滑趨勢將會延伸到108年、109年，經濟成長率2.5%、2.3%。

就亞洲四小龍來看(台灣、韓國、香港及新加坡)進入今年的第3季之後，亞洲四小龍經濟體的經濟成長率趨緩，在全球貿易循環中，以出口導向的經濟體影響是重大的。

中華信評今天發布明年的信用展望，並且提出四大風險，包含全球貿易緊張、匯率波動加劇、大宗商品價格起伏變動大以及網路安全與創新科技對既有的營運模式衝擊。全球貿易關係恐怕有持續惡化的風險，已經導致台灣企業大致穩定的信用展望蒙上陰影，對特定產業類別或製造商的保護主義日漸抬頭，可能會加速侵蝕與美中貿易戰有直接或間接關係的企業面臨壓力。

中華信評對台灣企業面臨風險將升高；雖對台灣企業維持「穩定」評等，但展望「負向」比例變多，又以記憶體為主的半導體產業最悲觀。

中華信評今天發布明年台灣信用展的金融機構持相似看法，也就是大致穩定的評等展望多少會因為來自貿易緊張局勢升高所衍生得潛在衝擊和經濟成長可能趨緩的氛圍有所減弱。如果貿易戰期間拉長削弱瑞借款銀行的還帶能力，銀行業者會面臨資產品質弱化的問題。同時中華信評也認為，台灣的壽險業者報酬率而言仍將是一項持續性的限制因素。

各企業與金融機構可能會採用先進技術和金融科技方面不段增加開支，進而可能會對其獲利空間增加壓力，不過的企業借款槓桿較低以及令人滿意的現金流量產生的產生能力，應可為其因應費用支出提供適當的緩衝。中華信評也認為，多數的保險公司對外匯風險與風險控制採取審慎且有紀律的控管措施，維持可以管理的外匯曝險額度，所以可能出現匯率虧損的仍在經常性獲利可以吸收的水準。