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熊大哭哭！中信確定LINE Pay卡明年回饋只剩1%

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▲▼中國信託銀行與Line Pay發行聯名卡。（圖／記者洪聖壹攝）

▲中國信託銀行與Line Pay發行聯名卡。（圖／記者洪聖壹攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

中信銀行今（18）日宣布，LINE Pay卡從明（2019）年1月1日起，LINE Points回饋從原本的2%調整為1%，連續2年回饋都縮水。

中信銀表示，LINE Pay卡將於明年全產業一般消費LINE Points 回饋從2%縮水到1%，但海外消費有2.8%回饋。另針對卡友偏好的消費需求，推出指定商家最高LINE Points 15%回饋，包括Hotels.com有15%、秀泰影城有10%、屈臣氏有5%等加碼優惠。

中信LINE Pay卡至今邁入第3年，是中信目前最夯的卡，但近年回饋金不斷調降，前年還有3%，到今年只剩下2%，如今又剩下1%。

根據中信統計，LINE Pay卡累積回饋達LINE Points 70億點，超過6成的LINE Pay卡卡友有旅遊休閒、電影娛樂、藥妝等消費面向偏好，且今年上述類別的消費金額較去（2017）年成長3至5倍。

其實早在上周，就有網友在PTT版上透露，有中信理專已經對客戶說明年LINE Pay卡回饋要降到1%，要他提早扣繳明年保費，因為到今年底前都還有2%回饋。消息一出，不少網友都怒喊「該剪卡了！」、「LINE Pay卡就變廢卡」、「連2%都不見得吸引人，1%中信根本不用玩了」。

中信銀LINE Pay聯名卡發卡量已突破183萬張，簽帳卡跟信用卡各佔一半，消費額破2600億元。預估今年底前發卡量會突破200萬張，信用卡會破100萬張，今年目標消費額達到3000億元。

雖然LINE Pay卡表現亮眼，但中信銀今年前9月信用卡手續費收入卻比去年同期銳減2%，推估也是中信決心降回饋的主因，中信金在日前發說會上就坦言，中信手續費降低，就是因為LINE Pay卡給的回饋太高造成，LINE Pay聯名卡回饋高達2%，但一般信用卡刷卡手續費才1.5%，回饋高於手續費，一旦消費金額變大，手續費收入就會下降。

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▼中信銀LINE Pay明年回饋方案列表。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為中信銀）

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關鍵字：LINE Pay,中信,LINE Points

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