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陳國祥／朱立倫一馬當先　何不徵召張善政 ？

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▲朱立倫是國民黨未來競逐總統大選的熱門候選人之一。（資料照／新北市政府新聞局提供）

●陳國祥／1953年生，政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

國民黨拜韓國瑜旋風之賜，弱鳥也振翅高飛，在地方公職選舉大獲全勝。黨主席吳敦義幕後運籌帷幄，當然功不可沒，但記功簿上微不足道。現在總統候選人爭奪戰起跑，他也不被看好，黨內同志甚至炮口對準他，甚至懷疑排斥全民調決定候選人，是他基於私心而為自己量身打造的辦法。真是情何以堪？

論資歷，吳敦義是蔣經國時代就被提拔的才俊，幾乎歷練過政治人物所有能歷練的職務，從地方民代、縣長、市長、地方黨務、中央黨務、中央民代、行政院長、副總統以至現今的黨主席，資歷之完整，台灣無人能出其右。論儀表、口才、見識、能力、功績、操守，吳敦義無疑都是佼佼者，勇冠三軍。然而，無論在何時、以何種方式與問題、由何種結構所做民意調查，他都遙遙落後，令人為之嘆氣。

競逐2020大位　吳敦義黨內外民調皆落後

《TVBS》近日針對總統大選所做民調顯示，如果民進黨由蔡英文總統競選連任，而國民黨是由朱立倫出線，兩人再度對決，蔡英文支持度為23%，落後朱立倫的50%近三成。若國民黨王金平與蔡對決，王將以40%比26%勝。若由馬英九競逐時，則以37%比29%勝。國民黨徵召張善政對決的話也能以34%比27%打敗蔡英文。只有與吳敦義對決，蔡英文才能以34%比26%勝。

再從政治人物的聲望調查看，吳敦義主席雖帶領國民黨贏得本次縣市長選舉，但在選舉期間發生影射批評陳菊「肥滋滋」的失言風波造成重創，選後調查聲望由33%下滑15個百分點至18%，排名第十一。蔡英文總統的期中考，民進黨敗選後，蔡英文總統聲望下滑16個百分點，掉至15%，為歷次聲望調查最低，排名第十二。

反觀朱立倫，則達34%，幾為蔡吳兩倍。 另外，根據《遠見雜誌》最新民調，國民黨七位檯面上人選中，最支持哪位參選2020年總統？朱立倫以25.6％居第一，第二名則是準高雄市市長韓國瑜（21.4％），其餘的支持度都不到10％，依序是馬英九（6.7％）、王金平（6.4％）、侯友宜（4.4％）、郝龍斌（2.8％），現任主席吳敦義吊車尾僅2.2％。

朱立倫拔「柱」事件大傷　

民調是選票的指標。現在國民黨潛在的總統候選人，顯然朱立倫遙遙領先，他也有志於此，正蓄勢待發。上次總統大選，他貴為黨主席，卻以「做好做滿」市長為由拒不上陣，後因洪秀柱「一中共表」的言論背離主流民意，誤己又誤黨，迫使朱立倫不得不「承擔」參選，落得慘敗。他的猶疑與怯戰更烙下深印，讓人對其判斷力和擔當勇氣不敢恭維，至今仍難忘懷。

不過，相較於國民黨其他可能的候選人，他不僅支持度較高，客觀條件也有優越性。朱立倫學經歷俱佳，地方和中央行政歷練豐富，擔任過立委和黨主席，堪當總統大任。他言行中規中矩，平和中庸，任事積極有為，且操守無懈可擊，經得起檢驗。

他已經言明將「爭取支持」，其實這次地方公職選舉，他已經做好有力部署。六都中，新北市長侯友宜是他親密政治夥伴，台南由小舅子高思博立下不錯戰績，高雄讓副市長李四川前去輔佐韓國瑜諦結盟友關係，台中與盧秀燕交好，桃園是老地盤。陸戰之外，他的文宣部隊與學者專家朋友也陣容客觀，足可一戰。

朱立倫的一大優勢是年齡適中。吳敦義和王金平都逾古稀之齡，多數民眾對LKK長者和老式風格接受度低，不若朱立倫的57歲正當年。吳王在黨內具有舉足輕重的實力，能力高強，社會資源豐沛，如果能想開，放得下，無疑是促使國民黨重新執政的重要資產。如果聯手大力協助國民黨贏得總統大選，並達成立法院席次過半，則功在黨國，永垂史冊。自己未來也將擁有寬闊的發揮空間，比如王金平重掌立院，吳用力兩岸。反之，在黨內初選和未來大選過程中難免造成掣肘，而有損大局。

張善政是張好牌

▲丁守中凱道勝選之夜，張善政（右）致詞。（資料照／記者張一中攝）

另一方面，張善政是國民黨不可輕忽的有力人士，可以徵召甚至請其入黨，成為副總統人選。張善政嫻熟科技及相關產業，為人真誠親和，正直樸素，頗受民眾喜愛。朱立倫如果即時與他結合，合擊共進，將可如虎添翼。

現在的國民黨滿手好牌，鐘擺正擺盪到這一邊，只要當事要角們體察大勢，且有自知之明，以大局為重，順勢而為，以民意為依歸，則順風牌沒有不贏之理。

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