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陪伴長者共餐！彰化芳苑「富育芳苑」公益行動溫暖社區跨世代

▲▼ 。（圖／富育芳苑計畫）

▲陪伴長者共餐！彰化芳苑「富育芳苑」公益行動溫暖社區跨世代 。（圖／富育芳苑計畫）

記者王威智／綜合報導

當孤單成為現代人的隱形傷痕，「一個人吃飯」成了無聲的城市縮影。深夜辦公室裡，加班族疲憊的倦容寫滿臉龐；異地打拼的子女，電話那頭聲音帶著思念與距離；而家中長輩，則默默守候著未曾改變的團圓盼望。

彰化芳苑，這個不起眼的小鎮，因為一群人的溫暖決心，成為孤獨的解藥。他們用陪伴代替冷漠，讓餐桌不再只是用餐的空間，而成為跨世代的情感連結。從與長者共餐的溫馨時刻，到帶領孩子走入金黃芝麻田的純淨畫面，再到志工細心培訓與舒壓活動的設計，每一個細節都道出公益力量如何滲透生活的每一環。

▲▼ 。（圖／富育芳苑計畫）

▲▼「富育芳苑」志工與長輩共餐、玩桌遊、聊天談心，並安排瑜伽與伸展等舒壓活動 。（圖／富育芳苑計畫）

▲▼ 。（圖／富育芳苑計畫）

這場名為「富育芳苑」的公益行動，是由富味鄉董事長陳昶宏帶領企業推動，他表示，透過「富育芳苑」這個ESG計畫，「富」代表富味鄉的富，象徵希望把更多資源帶回故鄉，與土地建立更深連結；「育」則特別選擇教育的育，鼓勵芳苑的孩子與青年學子，讓他們相信，只要用心做好一件事，終將在世界舞台上發光發熱。

企業志工們透過「高齡模擬體驗」，親身感受長輩的行動不便與溝通障礙。穿上負重裝、戴上模糊眼鏡與耳罩，他們坦言：「原來長輩的不耐煩，是來自身體無力感，真正體會到那份無奈。」

志工們不僅體驗，更深入社區實踐陪伴。他們與長輩共餐、玩桌遊、聊天談心，並安排瑜伽與伸展等舒壓活動，讓長者在熟悉環境中找到喘息與療癒的空間。日照中心工作人員表示：「這些活動讓長者打開心扉，也讓照顧更有溫度。」

▲▼ 。（圖／富育芳苑計畫）

▲▼ 暑假期間，志工帶孩子們走入芝麻田，從播種到榨油全程體驗，並透過戲劇與導覽，將芳苑故事傳遞給更多人。 。（圖／富育芳苑計畫）

▲▼ 。（圖／富育芳苑計畫）

公益不僅回望過去，更培育未來。暑假期間，孩子們走入芝麻田，從播種到榨油全程體驗，並透過戲劇與導覽，將芳苑故事傳遞給更多人。學生笑說：「以前只覺得芝麻微小不起眼，現在知道它的珍貴，以後會乖乖把漢堡上的芝麻吃光！」

這項行動連結社區與校園、世代與土地。主辦單位強調：「這不只是計畫，而是對家鄉的責任與情感寄託。希望孩子因這片土地驕傲，也讓長輩感受到被珍惜。」在這座海邊小鎮，一場屬於地方的溫柔革命正在悄然發生。它不僅實踐企業永續承諾，更在每次握手與陪伴中，改變人與人、人與土地之間的關係。

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