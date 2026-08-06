27歲百萬YouTuber「獨旅喬治亞」離奇陳屍飯店！　死因出爐

▲Hlun被發現陳屍於喬治亞的飯店。（圖／Hlun Solo）



記者王佩翊／編譯

泰國知名YouTuber「Hlun Solo」日前獨自前往喬治亞拍片，怎知卻突然失聯，經過多日調查，最終確認他被發現陳屍於喬治亞的飯店內。遺體運回泰國後，法醫研究所6日公布初步解剖結果指出，死者身上並無任何遭到外力毆打的痕跡，初步判定死因與心臟及血液循環系統衰竭有關，然而目前仍未排除中毒或化學物質致死的可能性，將由司法部協調向喬治亞當局調閱相關化驗資料。

遺體無外力打鬥傷痕！法醫：初步死因為心力衰竭

根據Khaosod報導，泰國司法部法醫研究所6日公開說明Hlun的驗屍進展。他表示，由於遺體在返泰前已於喬治亞進行過初步檢驗，本次解剖是在取得家屬同意後公開相關細節。

法醫指出，經詳細檢查，Hlun的遺體並無任何被傷害的痕跡，包括無瘀傷、無骨折，其他器官也未見異常，唯獨心臟部位出現異常變化。由於喬治亞當地已進行部分檢驗，泰國法醫團隊將進一步針對心臟組織進行病理與基因檢測，以釐清是否屬於猝死。

未排除毒物與化學物可能！泰司法部將跨國調閱檢驗資料

法醫強調，雖然初步結論指向心臟與血液循環系統衰竭，但醫療團隊「並未排除毒物或化學物質影響」的可能性。

由於喬治亞當局先前開立的死亡證明書中，尚未明確註記具體死因，泰國司法部將持續與喬治亞相關單位協調，索取完整的屍檢與毒物化驗報告。整個調查與毒物分析仍需要一段時間才能得出最終結論。

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