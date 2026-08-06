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網購2000筆「貨到付款」又惡意取消！32歲日女被逮　金額破9億

記者王佩翊／編譯

日本知名出版社「集英社」旗下的線上購物網站遭一名32歲女子惡意棄單，該名女子在一年多內於集英社官網瘋狂下單購買人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）等角色公仔，重複「下單又取消」超過2000次，並填寫假收貨地址，涉案總金額高達43億日圓（約新台幣9.2億元），嚴重影響商家，最終被警方逮捕。

填假地址下單又取消！重複2000次「狂刷43億日圓」

根據《朝日新聞》報導，日本警視廳指出，被逮捕的嫌犯是32歲的吉田麻祐，她自2024年至2025年期間，頻繁登入集英社的官方線上購物網站，下單訂購包括《航海王》在內的人氣動漫角色人偶與周邊商品。

吉田在下單時，故意將收件地址填寫為不存在的假地址，且在下單後選擇貨到付款，隨後又取消訂單。光是確認取消的訂單就超過2000次，若算上其他相關取消商品，涉案商品總金額高達約43億日圓（約新台幣9.2億元），導致集英社系統與業務運作受到嚴重干擾。

落網坦承犯行！稱「日常壓力太大」才狂刷訂單

警視廳隨後依妨礙業務罪名將吉田麻祐逮捕，面對警方訊問，吉田麻祐對自己的犯罪行為供認不諱。她坦言犯罪動機是日常累積了太多壓力，不知不覺就重複該行為超過2000次。

 
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