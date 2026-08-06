鯨魚來襲！菲律賓連日豪雨　山崩土石流4死

▲菲律賓連日降雨。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

鯨魚颱風（Kujira）登陸菲律賓之後已減弱為熱帶性低氣壓，但仍為呂宋島北部帶來大雨。受到熱帶低壓帶來的影響，菲律賓呂宋島連日豪雨不斷，首都馬尼拉與北部多個省分的政府機關和學校停班課，山崩土石流事件已奪走4條人命。

法新社、拉普勒新聞網報導，距離馬尼拉約6小時車程的本格特省（Benguet）6日發生山坡地崩塌，大量土石傾瀉壓垮一間小餐廳，造成當時正在餐廳廚房的3名員工被活埋，其中一人倖存，另外2人當場喪命。在這起事件發生的前一天，黎剎省的山崩事件有2人死亡。

政府氣象學家馬納洛（John Manalo）提到，鯨魚已經減弱為熱帶性低氣壓，正朝菲律賓海方向移動，強風仍可能影響全國大部分地區，由於土壤吸飽水分，發生洪水與土石流的機率將更高。

此前，菲律賓氣象局（PAGASA）指出，鯨魚6日凌晨2時在南伊羅戈省Magsingal登陸，並以每小時10公里的速度移動。