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19歲女大生「車上遭性侵」丟包路邊　下秒被撞死！3男辯：她自願的

▲▼ 。（圖／翻攝自LSU Foundation、FindaFrave）

▲ 布魯克斯遭性侵後撞死。（圖／翻攝自LSU Foundation、FindaFrave）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國路易斯安那州立大學（LSU）啦啦隊員布魯克斯（Madison Brooks）於2023年1月遭3名男子在車內輪流性侵後丟包路邊，闖入車流遭車輛撞擊身亡，法院將於17日開庭審理此案。

酒吧結識3男　車上輪暴丟包

《每日星報》報導，檢方指控，布魯克斯當晚與現年21歲的嫌犯卡特（Desmond Carter）、卡佛（Casen Carver）及華盛頓（Kaivon Washington）在同一間酒吧飲酒。3人隨後將這名19歲女大生帶上車，在後座對其性侵，完事後將布魯克斯丟包路邊。

監視器拍下布魯克斯在大雨中腳步不穩，踉蹌闖進車道，隨即遭來車迎面撞擊。2名好心路人見狀上前幫忙，試圖對她施以心肺復甦術，但她仍不幸身亡。

▲▼ 。（圖／翻攝自East Baton Rouge Sheriff`s Office）

▲ 3名嫌犯被控性侵。（圖／翻攝自East Baton Rouge Sheriff's Office）

受害當時爛醉　驗屍確認多處創傷

東巴頓魯治教區驗屍官確認，布魯克斯死於「多處創傷性傷害」。事發時她的血液酒精濃度高達0.319%，約為法定駕駛標準上限的4倍。

3名被告均否認性侵指控，聲稱雙方在車內發生的性行為出於自願。辯護律師主張，布魯克斯身上與性侵相符的傷痕是前晚和另一名LSU學生發生激烈性行為所致，與被告無關。

1嫌犯另涉2起性侵　最小受害者僅12歲

值得注意的是，嫌犯華盛頓還涉入另外2起性侵案。一起為2023年10月，一名女子指控在同一間酒吧遇見他後，遭他與友人性侵；另一起為2020年，當時15歲的華盛頓疑似尾隨一名12歲女童返家後加以強暴，目前已被依一級性侵罪起訴。

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