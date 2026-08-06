姊弟遭撕咬慘死！下田工作「母熊發狂攻擊」　小妹救人重傷

▲ 一對兄妹遭熊隻攻擊致死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中部恰蒂斯加爾邦坎克爾縣（Kanker）5日發生悲劇，一對姊弟在田裡遭一頭母熊攻擊，造成2人當場身亡，另一名妹妹則在試圖救人的過程中身受重傷，目前正在醫院治療。

綜合《印度時報》等當地媒體，死者分別為40歲的大姊查姆林（Chamrin Jurri）與38歲的弟弟哈拉爾霍爾（Halalkhor Jurri），三兄妹當時正在拉爾加翁馬爾卡托拉村（Largaon Markatola）附近的田裡工作，未料母熊突然撲上來，將兩人撕咬致死。30歲小妹科琳拜（Khorin Bai）試圖出手相救，卻也在搏鬥中被嚴重抓傷。

村民聽見科琳拜的尖叫聲趕往現場，當時母熊還在2人遺體旁遊蕩。儘管村民大聲吆喝、使用棍子驅趕，母熊仍持續表現出強烈攻擊性，最終林務人員和警方動用麻醉槍才將牠制伏。

官員說明，這頭母熊幾天前便多次在村莊周邊出沒，疑似因幼崽死亡情緒不穩，攻擊性大增。前村長塔庫爾（Annapurna Thakur）透露，居民早已多次向相關單位反映熊害威脅，當局卻未及時處置。

坎克爾警察局長內塔姆（Asharam Netam）強調，警方將全力協助罹難者家屬，並已要求村民暫時遠離事發區域，等待情勢完全穩定。