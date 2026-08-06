韓軍主力戰車驚爆意外！射擊訓練「引擎室起火」　官兵嚇壞急撤

▲2025年2月5日，在南韓京畿道漣川郡實施訓練時，陸軍第5裝甲旅K1E1戰車進行射擊訓練。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍今（6）日上午在京畿道抱川市昇進訓練場進行射擊訓練時，隸屬第5軍團第5裝甲旅的一輛K1E1戰車突然發生火災。軍方表示，火勢疑似從戰車引擎室開始，車內官兵發現異狀後立即撤離，因此未造成任何人員傷亡，目前相關單位正調查起火原因。

根據《韓聯社》，事故發生於6日上午，地點位於京畿道抱川市的昇進訓練場。當時南韓陸軍第5軍團旗下第5裝甲旅正在進行實彈射擊訓練，其中一輛K1E1戰車在訓練過程中突然冒出火勢。

南韓軍方初步研判，火災起點可能位於戰車的引擎室附近。事故發生後，乘坐於戰車內的官兵依照程序迅速撤離。南韓軍方指出，「沒有造成人員傷亡」，目前也未傳出其他設備損害情況。

針對火災原因，南韓軍方與消防等相關機構已展開調查，將確認事故發生經過與確切起火原因，並依照調查結果採取後續必要措施。

據悉，K1E1戰車是南韓陸軍主力K1戰車的性能改良版本，主要針對原有車體的重要組件進行數位化升級，並更換部分新型設備，以提升整體作戰性能。南韓自2014年起陸續導入K1E1戰車，該型戰車被視為南韓陸軍裝甲力量現代化的重要裝備，一輛K1E1戰車造價約30億韓元（約新台幣7000萬元）左右。