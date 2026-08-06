全裸性虐、砍斷手腕！　印度高官16歲女兒「偷約男網友」險喪命

▲印度一名高官的未成年女兒遭到男網友囚禁虐待。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

印度一名高官的16歲女兒因透過網路認識一名20歲男網友，兩人約好在2日當天見面，怎知少女出門後便失蹤。警方隨後展開追查，成功鎖定男網友。嫌犯在囚禁少女期間點了外送，意外暴露地址，警方跟隨外送員破門而入，當場救出全裸被綁在床上、手腕遭砍斷且渾身是傷的少女，成功在嫌犯痛下殺手前將其逮捕。

見網友失蹤！警方靠一通電話與「外送訂單」鎖定藏匿處

根據《新德里電視台》報導，印度警方指出，受害的16歲少女就讀12年級，她的父親是當地高級官員。少女先前透過Instagram、Snapchat及線上遊戲結識了20歲嫌犯尼爾貝（Nirbhay），並相約在2日見面。

少女向父母謊稱要與朋友逛街後離家，隨後失去音訊且手機關機。警方接獲家屬報案後，分析通話紀錄與社群帳號，鎖定就讀BBA（工商管理學士）、租屋於拿格浦爾（Nagpur）的尼爾貝。

警方隨後聯繫嫌犯位於薩內（Thane）的父母，當嫌犯得知警方正在調查他時頓時陷入恐慌，逼迫少女打電話給父母報平安，此舉讓警方得以鎖定兩人所在區域。不久後，嫌犯因肚子餓點了外送，警方抓緊時機，跟隨外送員確認具體地址後火速展開救援行動。

破門驚見慘狀！少女被裸體綁床「手腕遭割斷」 警方：再晚一步就被殺了

當警方破門進入嫌犯租屋處時，赫然見到少女被全裸綁在床上，手腕已經被割斷，全身布滿多處刀傷與割傷；而嫌犯則手持利刃站在一旁，隨時準備下殺手。

警方表示，「我們從窗戶看到極其殘忍的場面，受害者遭到了長達2天的性虐待與肢體暴力，手腕甚至被砍斷。現場發現一把尖銳的刀，嫌犯當時正準備將她殺害，若警方再晚一步趕到，少女恐怕已遭滅口。」

調查進一步指出，嫌犯在囚禁期間不僅對少女進行性侵與酷刑，還拍攝了裸照，威脅要將照片公開散布並殺害少女全家。

嫌犯遭逮 律師竟辯稱：是女方自殘

警方當場逮捕嫌犯，並依《兒童免受性侵犯法》（POCSO）中的性侵、綁架及企圖謀殺等罪名提告。警方目前正在調查嫌犯是否涉及其他類似案件或有其他共犯。

對此，嫌犯的辯護律師卻稱，被害人與男子是情侶關係，少女是自願前往該處，並辯稱「少女的手腕是她自己割傷的」，試圖否認綁架與傷害罪行。

警方透露，嫌犯目前已被拘留，但在拘留期間竟還向警方提出「要一張舒適的床與防蚊液」等無理要求。受害少女目前正在接受緊急醫療治療與心理輔導。

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