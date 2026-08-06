南韓拚2030交通事故死亡減3成　AI助攻降低行人傷亡、強化道路安全

▲南韓新任國務總理韓聖淑6日召開會議，針對死亡車禍改善、AI醫療等發表政策。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓新任國務總理韓聖淑今（6）日在首爾召開國家政策調整會議時宣布，政府將以2030年為目標，力拚將交通事故死亡人數降低30%。她指出，去年南韓共有2549人因車禍死亡，平均每天7人喪命，政府將透過人工智慧（AI）、數據分析及改善道路設施，優先降低行人等交通弱勢族群的死亡事故。

根據《韓聯社》，韓聖淑表示，南韓政府已針對反覆發生的事故類型與高風險因素進行分析，以此制定改善方案。她強調，「希望到2030年為止，將交通事故死亡人數減少30%」，目標是把目前每10萬人口4.9人的交通事故死亡率，降至3.5人左右。

針對近年交通事故中的高風險族群，韓聖淑指出，南韓政府將優先處理行人等交通弱勢族群的安全問題，並擴大導入AI智慧行人號誌系統，讓號誌能依照行人通行情況自動延長綠燈時間，同時持續推動增設右轉號誌燈。

此外，南韓政府也計畫利用大數據與先進科技，降低大型事故及重複性事故再次發生的機率。其中包括擴大支援防止誤踩油門裝置，並改善相關制度，以便及早辨識身體或認知能力受限的駕駛人。

對於南韓冬季常見的道路結冰事故，南韓政府也將強化防範措施，包括針對容易結冰地區增加除雪設備，並在全國高速公路建置氣象觀測網，讓導航系統能即時提醒駕駛人前方結冰路段，提高行車安全。

除了交通安全議題，當天會議也討論南韓政府推動的「AI基礎醫療戰略」。韓聖淑表示，無論居住在哪個地區，都能及時獲得必要醫療服務，是國家應保障的基本權利，南韓政府將運用AI技術縮小地區醫療、必要醫療及公共醫療服務的缺口。

她指出，南韓政府將利用AI支援醫療資源不足地區的遠距醫療服務，並建立從急救患者轉送到醫院選擇的完整支援系統，以守住急救黃金時間。同時，南韓也將整合分散的醫療數據，打造國家級健康醫療資料平台，建立「韓國型主權醫療AI」基礎。

在消費市場方面，會議也討論二手車交易改革方案。韓聖淑指出，由於消費者難以準確判斷中古車車況，長期以來造成市場不信任，因此政府將要求二手車廣告必須標示包含所有手續費在內的交易總價，避免消費者遭遇額外費用。