失能戰3手段癱瘓台北市　外媒揭解放軍目標「迫使屈服而非摧毀」

▲解放軍2025年12月發布的台灣週邊演習影片截圖。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國防務分析網站「War on the Rocks」一篇文章揭露，解放軍內部期刊《軍事藝術》2025年3月出版了一份文件，詳述如何以「失能戰」3步驟癱瘓台北市，目標並非摧毀敵人，而是透過軍事封鎖、精準打擊及認知攻擊，讓台灣人民放棄抵抗意志，不戰而屈。

解放軍內部文件 詳細揭露失能戰

這份解放軍文件描述了「大型城市全域失能戰」（All-domain megacity incapacitation warfare）的概念，說明中國軍方如何透過整合軍事火力與認知作戰效果奪取台北市。

文件宣稱，北京能夠透過「切斷台北市接受外援及發起行動的能力，破壞其作戰體系，瓦解認知凝聚力，並消除其恢復能力」取勝，目標就是摧毀台灣人民的戰鬥意志。

「War on the Rocks」文章指出，雖未直接點名台北，該文件卻透過「同步防衛強敵干預」暗示潛在美國干預，並提到中國奪取目標城市的「事實基礎、法律正當性及情感共鳴」，指涉攻台行動。

「War on the Rocks」文章直言，美國的分析與兵推，往往未能充分探討精準打擊與認知作戰相結合的作戰模式，但其實不應忽視這一點，因為解放軍早在2000年代初期，就已發展出網路輿論戰的概念。

▼解放軍的戰略包括認知攻擊。（示意圖／CFP）



失能戰奪台3步驟

1、軍事封鎖：切斷台北的物資及資訊流通。

為了中斷物資供應鏈，解放軍將以圍困戰術阻絕外援，並打擊沿途運輸物資。

為了中斷資訊流通，解放軍可能對台北市的指揮中心及通訊節點發動精準動能打擊，同時採取干擾、網路攻擊、阻斷服務攻擊（DDoS攻擊）及AI深偽技術，破壞台北軍民資訊體系及社群媒體服務。

2、精準打擊：摧毀台北啟動或支援軍事行動的能力。

中國的無人平台及特種部隊，將鎖定敵方指揮官、關鍵設施與其操作員，實施斬首打擊行動。

中國特種部隊將透過武力或賄賂手段，控制可供解放軍登陸後使用的基礎設施，例如電網及維修站等。中國遠程火砲及特種部隊則打擊能夠支援軍事行動的民用基礎設施，例如機場跑道、變電站、污水處理廠等。

不過，解放軍文件特別警告，勿破壞戰後難以重建的目標，如機場塔台、發電廠及水庫，以利未來中國占領台灣。

3、認知攻擊：放大中國政治宣傳效果。

透過演算法推送內容、深偽技術及「隱藏在Meta和TikTok等平台影音的資訊彈藥」，分別針對台北軍民人口創造「資訊泡泡」和「同溫層效應」，說服台灣人「北京立場才是正義」，指控「台灣領導人瀆職」。

在他們看來，這些認知攻擊將集體侵蝕台灣的抵抗意志，「最終促成敵意行動的迅速停止」，成為奪取台北的最佳手段。