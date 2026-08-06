15歲櫻花妹「倒追27歲大叔」交往1個月懷孕！　36歲就當阿嬤

記者王佩翊／編譯

日本ABEMA原創節目《愛的鬣狗》（愛のハイエナ）最新一集播出「30多歲就當阿嬤」特輯，節目採訪了2名年僅36歲就升格當祖母的女性，其中一人在15歲時對27歲大叔一見鍾情，交往僅1個月就懷孕；另一人則在臨盆前夕慘遭老公背叛、小三上門逼離婚。

15歲倒追27歲大叔「交往1個月懷孕」！婚後還爆600萬負債

來自廣島縣的NARU受訪表示，自己36歲就當上阿嬤。她透露，自己在15歲時對當時 27歲的丈夫一見鍾情，在猛烈追求下展開交往，沒想到「交往僅1個月」就懷孕。

NARU更坦言，當時婚姻遭到男方父母強烈反對，而她甚至在婚後才發現丈夫竟有高達600萬日圓（約新台幣128萬元）的債務。

儘管經歷無數波折，但兩人婚後也陸續生了4個孩子，如今20歲的大女兒更是順利產下第一胎，讓NARU在36歲正式升格為阿嬤。

臨盆前1周小三當面逼離婚！變身年商5000萬女總裁抗癌成功

同樣在36歲當上阿嬤、現年45歲的長野縣女子SAKIKO則表示，她18歲就懷孕，但卻在預產期前1周抓包丈夫出軌，小三甚至直接闖入她家中。當時小三更是當場告訴她，「我想跟他交往，請妳跟他離婚」

離婚後的SAKIKO並未被挫折擊倒，她憑藉自身努力創業，年營業額甚至一度高達5000萬日圓（約新台幣1070萬元）。不料，她在41歲時不幸確診肛門管癌，歷經艱辛的抗癌化療，最終在家人陪伴下成功戰勝病魔。