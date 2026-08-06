川普駁斥「美國彈藥庫存告急」！　放話要抓叛國洩密者

▲美國總統川普駁斥彈藥庫存見底的傳聞。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

多家外國媒體曾報導美國飛彈與彈藥庫存面臨枯竭，對此，美國總統川普強硬發聲反駁。他強調，美軍擁有「極為龐大的彈藥庫存」，且產能正以歷史級的速度大幅擴充。川普同時重砲抨擊向媒體透露訊息的「內鬼」，警告當局正全力追捕這些「洩密者」，未來將對其尋求包含長期監禁在內的嚴厲法律制裁。

駁斥彈藥庫存告急！川普：美軍武器龐大、軍工產能創歷史新高

有媒體日前聲稱引述五角大廈與國防消息人士說法，指出美軍飛彈與各項彈藥庫存已降至警訊水位。對此，川普在其創立的社群平台「Truth Social」上發表聲明全力反駁。

川普寫道，「美國擁有『極為龐大數量』的彈藥，特別是某些特定類型的武器庫存非常充足。」他更補充指出，「此外，大量彈藥正根據需求不斷製造並運往美國各地。國防企業目前正在我們國家歷史上建設數量最多的工廠與製造廠。」

怒轟洩密者「叛國」！川普撂狠話：正全力追捕

除了駁斥庫存不足的傳聞外，川普也將砲火對準了向媒體爆料的國防部內部人士，嚴詞警告這些「洩密者」將面臨嚴重的法律後果。

川普在文中寫道，「我們正在全力追捕這些發表叛國言論的『洩密者』。我們將會對他們尋求長期的監禁刑罰。」