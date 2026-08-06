美研究：中年「做對3件事」　可望延緩失智症13年

▲研究指出，中年3大健康因子有助於延緩失智症。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

紐約大學朗格健康中心（NYU Langone Health）研究指出，若在45至65歲的中年階段維持「不抽菸、血壓正常、未罹患第2型糖尿病」的3大健康因子，平均可將失智症的發生延緩將近13年。此成果刊登於國際醫學期刊《神經學》（Neurology）。

研究團隊分析始於1986年的「動脈粥樣硬化（ARIC）社區族群風險研究」，並在新研究之中，對1萬2409名平均年齡56歲、未罹失智症的受試者，展開總長度約30年、平均約26年的追蹤計畫。

在此期間，3008人發展出失智症，另有5238人在未罹患失智症的情況下去世。完全沒有上述3項風險因子的人，平均可在未罹患失智症的狀態下多活13年。

該研究也發現，不論風險因子多寡，女性未罹失智症的存活年數都比男性更長，白人族群未罹患失智症的存活年數也高於非裔族群。

計畫主持人、紐約大學朗格健康中心「最佳老化研究所」所長科雷什博士（Josef Coresh）表示，「我們的研究結果說明，人們必須在中年階段積極排除這些風險因子，作為守護大腦健康超過10年的核心策略。」他也呼籲民眾45歲起就應密切關注血管健康、積極戒菸。

《衛報》指出，到了2050年，全球失智症患者人數預估幾乎翻漲3倍、增至1.53億人。但專家認為，近半數失智案例可透過預防或延緩發生。

未參與研究的阿茲海默症研究英國（Alzheimer's Research UK）研究資助主任亨利（Jacqui Hanley）提醒，高血壓、糖尿病與吸菸不僅提高失智風險，也會加大提早死於其他疾病的可能性。

他說，「雖然目前沒有保證可行的方法能夠預防失智症，但研究顯示，改善心血管健康可能有助於降低認知退化及失智症的風險。」