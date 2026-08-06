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史上最清晰太陽影像！神祕渦旋結構　學者：宛如梵谷名畫

記者詹雅婷／綜合報導

科學家近日捕捉到太陽表面迄今最清晰影像，揭露出前所未見、充滿動態變化的外層樣貌。研究團隊原本是為了測試望遠鏡性能，沒想到意外拍下太陽表面高解析畫面，可見羽毛般的紋路，也就是約攝氏5500度的高溫電漿持續翻騰湧動、形成渦旋狀結構，宛如梵谷名畫的旋轉夜空。

▲▼ 美國夏威夷井上建太陽望遠鏡拍攝到迄今解析度最高的太陽表面影像。（圖／路透）

▲美國夏威夷井上建太陽望遠鏡拍攝到迄今解析度最高的太陽表面影像。（圖／路透）

原為測試設備　意外拍下太陽表面細節

美聯社報導，研究人員使用位在美國夏威夷茂宜島、由美國國家科學基金會設立的井上建太陽望遠鏡（Daniel K. Inouye Solar Telescope），拍攝太陽炙熱表面。

團隊原本拍攝這些影像，是為了微調設備並測試望遠鏡的極限，結果在檢視成果後才發現，所拍到的是太陽明亮外層前所未有的高解析度畫面。

太陽表面羽狀紋路　學者：宛如梵谷名畫

華盛頓郵報指出，太陽表面其實是不穩定、翻騰滾動的電漿，溫度高達約攝氏5500度。研究團隊釋出的影片顯示，熾熱電漿形成的渦流不斷此起彼落，就像滾水中冒出的氣泡般時起時伏。熾熱電漿從太陽表面下方向上移動至較冷的區域，冷卻後又會沉降回太陽內部。

影像中類似羽毛的紋理在太陽表面流動。週三發表的這篇論文首度提出實證證據，證實太陽表面這些精細擾動與漩渦是由一種名為「克耳文-亥姆霍茲不穩定性」（Kelvin-Helmholtz instability）的過程所形成。這種現象發生於兩股相鄰的流體或氣體以不同速度移動時，兩者之間便會形成波紋圖案。史丹佛大學太陽物理學家Ruizhu Chen表示，這讓她聯想到梵谷名畫《星夜》裡那種旋轉翻湧的天空。

這過去曾在地球及木星、土星等行星上觀測到。但研究共同作者、美國國家太陽天文台學者沃格爾（Friedrich Wöger）指出，這種程度的波紋從未在太陽表面被觀測到過。

研究已於5日刊登在《Nature》期刊。這項最新發現或許能幫助科學家解開太陽及其他恆星研究領域最大謎團之一，即為何太陽外層大氣（日冕，corona）的溫度遠高於太陽可視表面的溫度。

報導也稱，科學家之所以對太陽內部運作機制感到好奇，是希望能更精準追蹤「日冕物質拋射」（coronal mass ejections，巨大的能量噴發現象，可能朝地球方向襲來），一旦抵達地球恐引發太陽風暴，干擾GPS通訊系統，同時也可能形成絢麗的極光。

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