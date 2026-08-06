快訊／首爾下午「飆破40度」！永登浦測得罕見高溫　酷暑明達巔峰

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾今（6）日熱浪持續升溫，位於永登浦區自動氣象觀測設備（AWS）下午測得攝氏40.0度高溫，創下首爾地區AWS觀測突破40度的罕見紀錄。南韓氣象廳指出，雖然該數值可能因設備環境因素偏高，但中部地區高溫仍將持續，預估首爾明（7）日最高氣溫恐達39度，酷暑將迎來高峰。

▲南韓首爾持續高溫，位於永登浦區的貧民窟老年族群健康狀況令人擔憂。（圖／路透）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓氣象廳資料顯示，首爾特別市永登浦區AWS於6日下午1時57分（台灣時間中午12時57分）測得40.0度。這是自2018年8月1日首爾市江北區曾測得41.8度後，首爾再次出現AWS測站達40度以上的情況。

不過，南韓氣象廳也提醒，永登浦區設置的AWS可能受到周邊環境影響，觀測數值可能高於實際氣溫，因此該紀錄並非首爾官方氣溫紀錄。韓國官方最高氣溫仍以位於鐘路區的首爾氣象觀測站數據為準。

截至6日下午2時30分，首爾其他地方也持續受到高溫侵襲，其中九老區AWS測得38.9度，蘆原區達38.6度，江西區則測得38.0度，顯示首爾多地已陷入接近40度的極端炎熱環境。

目前首爾官方歷史最高氣溫紀錄，仍是2018年8月1日在首爾氣象觀測站測得的39.4度。當年南韓同樣遭遇強烈熱浪，多地刷新高溫紀錄。

南韓氣象廳預測，中部地區的高溫將在7日達到最強階段，首爾當天最高氣溫預計約39度。當局持續提醒民眾注意防暑，避免長時間曝曬，並留意高溫可能對健康造成的影響。