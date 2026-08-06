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美首起GPS干擾墜機！軍演測試中斷訊號　醫療機撞山4人全罹難

▲▼ 。（圖／翻攝自airnavradar.com）

▲ 這架N249CP的醫療飛機撞山墜毀。（圖／翻攝自airnavradar.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍於新墨西哥州白沙飛彈靶場進行GPS干擾測試期間，一架執行醫療救護任務的雙引擎飛機在導航系統突然失效後，於漆黑山區墜毀，機上4人全數罹難，成為美國史上首起有紀錄可查、與電子戰干擾技術直接相關的民航機死亡事故。

深夜起飛執行救護任務　起飛8分鐘GPS中斷

根據《每日郵報》，事發於5月13日深夜，一架比奇（Beechcraft）製造的King Air雙螺旋槳飛機從羅斯維爾（Roswell）起飛，預計飛往魯伊多索（Ruidoso）接送一名病患後轉送阿布奎基。機上人員包括30歲機長克拉克（Keelan Clark）、23歲副機長卡瓦薩拉（Ali Kawsara）及33歲護理師克拉克（Sarah Clark）、諾維克（Jamie Novick）。

飛機於深夜11時52分起飛，在晴朗但幾乎無月光的夜空下向西飛行。起飛僅約8分鐘後，2名飛行員便向航管人員回報GPS訊號中斷，並請求引導方向。但同一時間另有3架飛機也通報相同問題，航管人員疲於應對多架飛機，導致陷入混亂。

美軍NAVFEST演習　干擾範圍達400英里

根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，當晚美國空軍第746測試中隊正在白沙飛彈靶場舉行代號「NAVFEST」的電子戰演習，測試能干擾GPS訊號的實驗性武器技術。FAA事前也曾警告飛行員，5月12至18日演習期間，可能對方圓400英里範圍內GPS訊號造成干擾。

失去現代導航系統後，2名飛行員被迫改以傳統儀器導航方式飛行，最終改以目視方式尋找機場。凌晨0時8分左右，飛機已偏離正確進場航線約16公里，機組人員遠遠看見魯伊多索機場的燈光，便請求管制員許可以目視進場，獲得批准後開始下降高度。

黑暗中誤判地形　高速撞上3000m山脈

致命關鍵在於飛行員在黑暗中無從辨識地形，完全不知道前方橫亙著海拔逾3000公尺的卡皮坦山脈（Capitan Mountains）。飛機雖曾短暫拉升，仍以高速撞上山坡，4人當場罹難。

飛行評論員布朗（Juan Browne）分析，下降過程中山體逐漸遮蔽山谷燈光，可能造成機組員誤判地形、喪失情境意識，「當那些燈光消失的時候，你就知道大事不妙了。」

專家：山區容錯極小　GPS失效難以彌補

退休機師、Safety Operating Systems執行長考克斯（John Cox）表示，GPS中斷本身不應直接導致飛機失事，「一定還有其他因素。」但資深聯合航空飛行員、航安專家阿羅約（Steve Arroyo）則強調，山區飛行容錯空間極小，GPS在此環境中重要性遠超平地，「沒有GPS，傳統導航的精準度根本無法滿足山區進場所需的安全空間。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）的初步報告已記載機組人員遭遇GPS失效的狀況，但最終肇因預計明年才會公布。隨著軍方將電子干擾技術廣泛用於反無人機作戰，這起事故也引發對軍事科技衝擊民航安全的憂慮。

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