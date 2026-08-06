　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

俄軍高官「豪華生日宴」遇快遞炸彈5死！　普丁心腹當場炸飛身亡

▲▼俄羅斯53歲中將葉魯薩利莫夫。（圖／翻攝自x）

▲俄羅斯53歲中將葉魯薩利莫夫遇爆炸攻擊身亡。（圖／翻攝自x）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯首都莫斯科一家高級餐廳1日發生炸彈攻擊，一名女快遞員送來包裹作為當天慶生主角、一名俄軍高層的「生日禮物」，怎知竟是自製炸彈。爆炸當場造成5人死亡、9人受傷，死者包含深受俄羅斯總統普丁重用的53歲俄軍中將伊戈爾·葉魯薩利莫夫（Igor Yerusalimov），其秘密葬禮已於日前低調舉行。

俄軍高層奢華生日宴變血池！女快遞送「生日禮物」爆開釀5死

根據《鏡報》、Telegram知名執法頻道VChK-OGPU報導，俄羅斯航太軍負責人、55歲的高級將領亞歷山大·查伊科（Alexander Chayko）上將8月1日在莫斯科高檔餐廳「Balzi Rossi」舉辦生日聚會，現場聚集了多名俄軍高層官員、政客與高階官僚，整場派對花費高達8.5萬英鎊（約新台幣 355 萬元）。

事發時，一名女性快遞員抱著一份要送給查伊科的「生日禮物」進入餐廳，在入口處遭安檢人員攔下。就在雙方盤查時，包裹內的自製炸彈突然被引爆。報導指出，該名女性快遞員極可能是在「完全不知情」的情況下被利用作為人肉炸彈。爆炸發生後，該名女快遞員與安檢人員當場被炸身亡，並造成現場9人受傷。

布查慘案屠夫逃過一劫！女婿慘死、25歲女兒腦部重傷

壽星查伊科上將曾指揮基輔前線的俄軍，並在「布查大屠殺（Bucha Massacre）」中涉嫌指使部隊實施集體性侵與酷刑，被烏克蘭官方列為頭號「戰犯」通緝。他在本次爆炸中幸運逃過一劫、並未受傷；然而其27歲的女婿丹尼爾（Daniil Peredriy）因重傷不治身亡，25歲的女兒瑪麗亞（Maria）則遭受嚴重創傷性腦損傷，目前正在全力救治中。

克里姆林宮方面並未公開其他受害者的姓名細節。

普丁兩度親自晉升！53歲中將當場慘死「秘密下葬」

爆炸當下，53歲的中將葉魯薩利莫夫剛好站在餐廳前側，當場遭強烈爆炸波及死亡。葉魯薩利莫夫生前曾兩度獲得普丁親自提拔晉升，而他也是此次罹難者中位階最高之人。

葉魯薩利莫夫的葬禮日前已在莫斯科特羅耶庫羅夫斯科耶（Troekurovskoye）墓園在極高規格的安全戒備下「秘密舉行」。自俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略以來，已有超過十多名俄軍將領相繼陣亡或遭到暗殺，葉魯薩利莫夫的死亡也讓俄軍高層損失再添一筆。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／女律師詐慈濟10億起訴仍收押　媳婦100萬交保　
297萬「旅遊YTR」27歲亡原因出爐　屍體運回泰國
獨／騙慈濟10億！她出入開賓利　奢豪生活曝
美19歲女大生遭3男輪流性侵　丟包路邊慘死
「楊承勳」姓名解禁　爸爸心碎發聲…捐出500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

調查：英軍情六處獲評「歐洲最強情報機構」　遠甩法國、德國

27歲百萬YouTuber「獨旅喬治亞」離奇陳屍飯店！　死因出爐

19歲女大生「車上遭性侵」丟包路邊　下秒被撞死！3男辯：她自願的

美研究：中年「做對3件事」　可望延緩失智症13年

鯨魚來襲！菲律賓連日豪雨　山崩土石流4死

姊弟遭撕咬慘死！下田工作「母熊發狂攻擊」　小妹救人重傷

網購2000筆「貨到付款」又惡意取消！32歲日女被逮　金額破9億

快訊／北韓「朝日本海」發射彈道飛彈

全裸性虐、砍斷手腕！　印度高官16歲女兒「偷約男網友」險喪命

失能戰3手段癱瘓台北市　外媒揭解放軍目標「迫使屈服而非摧毀」

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

2026北海潮與火登場！火舞尬電音 AI光影秀點亮中角灣

嗆政院知情放行致癌油20%下架　蔣萬安：百億食安經費究竟用哪？

22名中國人為拍男星「如喪屍衝撞貴賓室」畫面曝　泰航怒拒登機

國家警報變降網速演練預告　顧立雄：這由NCC負責

調查：英軍情六處獲評「歐洲最強情報機構」　遠甩法國、德國

27歲百萬YouTuber「獨旅喬治亞」離奇陳屍飯店！　死因出爐

19歲女大生「車上遭性侵」丟包路邊　下秒被撞死！3男辯：她自願的

美研究：中年「做對3件事」　可望延緩失智症13年

鯨魚來襲！菲律賓連日豪雨　山崩土石流4死

姊弟遭撕咬慘死！下田工作「母熊發狂攻擊」　小妹救人重傷

網購2000筆「貨到付款」又惡意取消！32歲日女被逮　金額破9億

快訊／北韓「朝日本海」發射彈道飛彈

全裸性虐、砍斷手腕！　印度高官16歲女兒「偷約男網友」險喪命

失能戰3手段癱瘓台北市　外媒揭解放軍目標「迫使屈服而非摧毀」

11歲女童用Claude破解YT使用時間限制！爸爸認輸：成功一次就不再限時

猛料來了！藍委爆行政院修食安法說明　打臉「台糖不用申報」

蘇力揚三局擊敗大馬新星　韓國賽男單安抵8強

快訊／女律師詐慈濟10億起訴續押　代號「S」師父媳100萬交保　

全網等了一個月！陳隨意滷肉食譜終於公開　只用3種調味超簡單

青年辭工作參與「百億圓夢」行前竟遭取消　教育部：將專案補償

「廢玻璃變地磚」廢料鋪步道　雲林環保局景觀工程奪4設計獎

徐乃麟當場激吻曾國城！親到沒氣求饒　他回味羞喊：第一次有感覺

兒女暑假從美返台！八點檔女星帶孩衝長照中心　背後暖心原因曝光

翻轉長距離才厲害的刻板印象！許元耕盼亞運展現短距競速魅力

李多慧生日暖捐50萬 親送物資「謝謝台灣」

國際熱門新聞

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

白海豚強風足以吹翻卡車　日氣象廳：離台更近

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖

環法女子自行車賽爆「胸罩作弊」　官方急出手

足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡

即／日本熊本再度「淺層地震」　規模5.1

19歲女大生遭3男性侵丟包路邊　下秒被撞死

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

即／北韓「朝日本海」發射彈道飛彈

川普出手！　半導體「關鍵原料」擬將多課15%關稅

納粹戰艦重見天日　多瑙河奇景

更多熱門

相關新聞

掌管前線飛彈　俄軍高層遭汽車炸彈炸死

掌管前線飛彈　俄軍高層遭汽車炸彈炸死

俄羅斯再傳軍方高層遇刺案，負責向前線供應飛彈與砲兵彈藥的國防部要員達維多夫（Damir Davydov）於當地9日清晨約5點半，在莫斯科州巴拉希哈市（Balashikha）一處住宅區遭汽車炸彈襲擊身亡。

數發部：接到「炸彈攻擊」恐嚇信　已向中正二分局報案

數發部：接到「炸彈攻擊」恐嚇信　已向中正二分局報案

莫斯科商業區傳爆炸聲　距克宮僅13公里

莫斯科商業區傳爆炸聲　距克宮僅13公里

釜山濟州機場收「炸彈預告」特警出動搜索

釜山濟州機場收「炸彈預告」特警出動搜索

巴基斯坦爆炸72死　教長也罹難！全省降旗哀悼

巴基斯坦爆炸72死　教長也罹難！全省降旗哀悼

關鍵字：

莫斯科爆炸俄軍高層生日宴炸彈攻擊普丁愛將

讀者迴響

熱門新聞

「父親節泡湯」　白海豚颱風最新路徑修正

遭割頸亡國三生「楊承勳」真名解禁

台中驚悚行車糾紛！阿北拿刀遭打趴躺地昏迷

女律找「師父全家」詐慈濟10億　睡黃金堆上

前兄弟打教莎菈首安就是滿貫砲

挖到童骨已2死！台積電嘉義廠請「布袋戲壓煞」原因曝

白海豚轉彎！專家曝放颱風假機率

日本熱爆！硬要帶孩去「台人誇張一幕」氣炸

韓國警方證實「ENHYPEN站姐直播輕生亡」　住家曝光粉絲看哭了

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

最愛躺平擺爛星座Top 3 ！

國文15級分「成大中文or元智電機」　學長姐：失敗沒退路

出遊包棟「費用大人均攤」　單身友拒絕！網吵翻

只有始源可以停！崔始源真的現身了　衝去店前停車⋯台粉抱頭嚇傻

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

更多

最夯影音

更多
女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧
賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面