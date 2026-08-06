俄軍高官「豪華生日宴」遇快遞炸彈5死！　普丁心腹當場炸飛身亡

▲俄羅斯53歲中將葉魯薩利莫夫遇爆炸攻擊身亡。（圖／翻攝自x）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯首都莫斯科一家高級餐廳1日發生炸彈攻擊，一名女快遞員送來包裹作為當天慶生主角、一名俄軍高層的「生日禮物」，怎知竟是自製炸彈。爆炸當場造成5人死亡、9人受傷，死者包含深受俄羅斯總統普丁重用的53歲俄軍中將伊戈爾·葉魯薩利莫夫（Igor Yerusalimov），其秘密葬禮已於日前低調舉行。

俄軍高層奢華生日宴變血池！女快遞送「生日禮物」爆開釀5死

根據《鏡報》、Telegram知名執法頻道VChK-OGPU報導，俄羅斯航太軍負責人、55歲的高級將領亞歷山大·查伊科（Alexander Chayko）上將8月1日在莫斯科高檔餐廳「Balzi Rossi」舉辦生日聚會，現場聚集了多名俄軍高層官員、政客與高階官僚，整場派對花費高達8.5萬英鎊（約新台幣 355 萬元）。

事發時，一名女性快遞員抱著一份要送給查伊科的「生日禮物」進入餐廳，在入口處遭安檢人員攔下。就在雙方盤查時，包裹內的自製炸彈突然被引爆。報導指出，該名女性快遞員極可能是在「完全不知情」的情況下被利用作為人肉炸彈。爆炸發生後，該名女快遞員與安檢人員當場被炸身亡，並造成現場9人受傷。

布查慘案屠夫逃過一劫！女婿慘死、25歲女兒腦部重傷

壽星查伊科上將曾指揮基輔前線的俄軍，並在「布查大屠殺（Bucha Massacre）」中涉嫌指使部隊實施集體性侵與酷刑，被烏克蘭官方列為頭號「戰犯」通緝。他在本次爆炸中幸運逃過一劫、並未受傷；然而其27歲的女婿丹尼爾（Daniil Peredriy）因重傷不治身亡，25歲的女兒瑪麗亞（Maria）則遭受嚴重創傷性腦損傷，目前正在全力救治中。

克里姆林宮方面並未公開其他受害者的姓名細節。

普丁兩度親自晉升！53歲中將當場慘死「秘密下葬」

爆炸當下，53歲的中將葉魯薩利莫夫剛好站在餐廳前側，當場遭強烈爆炸波及死亡。葉魯薩利莫夫生前曾兩度獲得普丁親自提拔晉升，而他也是此次罹難者中位階最高之人。

葉魯薩利莫夫的葬禮日前已在莫斯科特羅耶庫羅夫斯科耶（Troekurovskoye）墓園在極高規格的安全戒備下「秘密舉行」。自俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略以來，已有超過十多名俄軍將領相繼陣亡或遭到暗殺，葉魯薩利莫夫的死亡也讓俄軍高層損失再添一筆。