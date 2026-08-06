美史上最貴艦隊！川普級戰艦15艘造價近9兆　首艘要等8年

▲美國總統川普去年宣布打造川普級戰艦。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國會預算處（CBO）5日公布報告，總統川普提出的新一代戰艦計畫預計將成為美國海軍「黃金艦隊」（Golden Fleet）核心戰力，預計建造15艘川普級戰艦艦隊，總成本預計高達2750億美元（約台幣8兆8611億元），將成為美國史上最貴軍艦之一。

首艦「無畏號」成本234億美元

國會山莊報、法新社等報導，川普是在去年12月公開新戰艦計畫，指戰艦排水量逾3萬噸並採用核動力，宣稱「這些戰艦將會是史上最快、最大、火力比以往任何戰艦強大100倍的軍艦」。

CBO稱，川普級戰艦（Trump-class）將重裝武力，配備防空飛彈、對地攻擊飛彈、極音速武器、核巡弋飛彈、雷射武器和電磁軌道炮。報導稱，川普級戰艦將比現有的美國驅逐艦和巡洋艦大得多。

根據CBO報告，計畫中的第一艘戰艦「無畏號」（USS Defiant）預計造價成本約234億美元，可能需要耗時8年或更長時間建造，後續每艘約180億美元。

美國海軍已經申請明年3770億美元的預算，包括近660億美元的造船經費。川普目標是在2028年之前完成新艦建造，但業界專家認為這個時程不太可能實現。

戰略暨國際研究中心（CSIS）國防安全部門資深顧問坎西恩（Mark Cancian）去年12月撰文指出，設計需要數年時間，且與海軍分散式火力作戰概念相牴觸，預測未來的政府會在首艦下水前取消這項計畫。今年4月，川普解除海軍部長費蘭（John Phelan）的職務，部分原因是戰艦建造進度不如預期。

根據CBO報告，海軍目前並未規劃由緬因州巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）或密西西比州英格斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）負責這款戰艦的最終組裝作業，儘管這兩家船廠在過去40年間建造海軍所有大型水面作戰艦艇。