　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

川普狂炸葉門！NBC：美軍空襲造成數百平民死傷

▲▼ 葉門士兵在首都檢查據稱由美國空襲造成的破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門士兵2025年4月27日在首都檢查據稱由美國空襲造成的破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據美國NBC新聞取得的文件及知情人士消息，美軍2025年在葉門發動的空襲行動造成數百名平民死傷，國防部至今未公開承認相關傷亡，也沒有向國會提供完整說明。

報導指出，2025年4月的三波空襲發生在代號Rough Rider的軍事行動期間，是美國總統川普第二任期上任不到2個月發起的為期53天軍事行動，目的是阻止伊朗支持的青年運動（又譯胡塞）威脅區域船隻與盟友安全。

這三起攻擊分別發生在2025年4月17日荷台達拉斯伊薩港、2025年4月28日艾因瓦迪軍營倉庫（Ayn Wadi Barracks Warehouses）以及4月6日一處民宅。知情人士透露，在前2起攻擊之中，可能約有150名平民喪生、逾200人受傷；至於當月稍早針對民宅的攻擊事件究竟造成多少平民死亡，目前仍不清楚。

荷台達拉斯伊薩港是人道救援物資運輸的重要樞紐，擁有大量平民工作人員。根據人權觀察（Human Rights Watch）去年發布的報告，4月17日的美軍空襲造成數十名平民死傷；非營利組織「空中戰爭」（AirWars，專門記錄與調查戰區平民傷亡案例）則指出，這次空襲造成84名平民死亡、150人受傷。

針對4月28日的攻擊事件，國際特赦組織報告指出，美軍空襲擊中一處移民拘留中心造成數十名平民死傷；國防部則將4月28日攻擊目標描述為「艾因瓦迪軍營倉庫」。

儘管人權團體已就可能發生的大規模平民傷亡提出詳細報告，國防部先前評估認為，美國在葉門對青年運動的空襲行動並未造成平民傷亡。五角大廈官員表示，現階段沒有可對外公布的訊息，「國防部將於未來數月內，針對2025年美軍行動所造成的傷亡提交年度報告」。

NBC新聞審閱的文件顯示，國防部與國會議員之間就取得空襲細節持續往來交涉。其中一份文件顯示，國防部於今年3月致函參議員華倫（Elizabeth Warren），這是在議員多次要求提供傷亡資訊卻未獲具體答覆後的回應，內容仍未提供傷亡人數細節。

國防部主管特種作戰與低強度衝突事務的助理部長安德森（Derrick Anderson）在信中表示，美國中央司令部已審查數十起空襲行動，其中15起事件仍在積極審查中，另有3起2025年4月的攻擊被認定須進一步調查，評估結論為美軍空襲極有可能造成平民傷亡。

在川普政府主政下，美國對外公布的軍事行動資訊較前幾任政府更少，五角大廈也鮮少召開記者會。政府官員很少對美軍基地受損或人員傷亡狀況透露細節，多半是在媒體披露後才被迫回應，且極少承認美軍行動可能造成平民傷害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／女律師詐慈濟10億起訴仍收押　媳婦100萬交保　
297萬「旅遊YTR」27歲亡原因出爐　屍體運回泰國
獨／騙慈濟10億！她出入開賓利　奢豪生活曝
美19歲女大生遭3男輪流性侵　丟包路邊慘死
「楊承勳」姓名解禁　爸爸心碎發聲…捐出500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

調查：英軍情六處獲評「歐洲最強情報機構」　遠甩法國、德國

27歲百萬YouTuber「獨旅喬治亞」離奇陳屍飯店！　死因出爐

19歲女大生「車上遭性侵」丟包路邊　下秒被撞死！3男辯：她自願的

美研究：中年「做對3件事」　可望延緩失智症13年

鯨魚來襲！菲律賓連日豪雨　山崩土石流4死

姊弟遭撕咬慘死！下田工作「母熊發狂攻擊」　小妹救人重傷

網購2000筆「貨到付款」又惡意取消！32歲日女被逮　金額破9億

快訊／北韓「朝日本海」發射彈道飛彈

全裸性虐、砍斷手腕！　印度高官16歲女兒「偷約男網友」險喪命

失能戰3手段癱瘓台北市　外媒揭解放軍目標「迫使屈服而非摧毀」

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

2026北海潮與火登場！火舞尬電音 AI光影秀點亮中角灣

嗆政院知情放行致癌油20%下架　蔣萬安：百億食安經費究竟用哪？

22名中國人為拍男星「如喪屍衝撞貴賓室」畫面曝　泰航怒拒登機

國家警報變降網速演練預告　顧立雄：這由NCC負責

調查：英軍情六處獲評「歐洲最強情報機構」　遠甩法國、德國

27歲百萬YouTuber「獨旅喬治亞」離奇陳屍飯店！　死因出爐

19歲女大生「車上遭性侵」丟包路邊　下秒被撞死！3男辯：她自願的

美研究：中年「做對3件事」　可望延緩失智症13年

鯨魚來襲！菲律賓連日豪雨　山崩土石流4死

姊弟遭撕咬慘死！下田工作「母熊發狂攻擊」　小妹救人重傷

網購2000筆「貨到付款」又惡意取消！32歲日女被逮　金額破9億

快訊／北韓「朝日本海」發射彈道飛彈

全裸性虐、砍斷手腕！　印度高官16歲女兒「偷約男網友」險喪命

失能戰3手段癱瘓台北市　外媒揭解放軍目標「迫使屈服而非摧毀」

11歲女童用Claude破解YT使用時間限制！爸爸認輸：成功一次就不再限時

猛料來了！藍委爆行政院修食安法說明　打臉「台糖不用申報」

蘇力揚三局擊敗大馬新星　韓國賽男單安抵8強

快訊／女律師詐慈濟10億起訴續押　代號「S」師父媳100萬交保　

全網等了一個月！陳隨意滷肉食譜終於公開　只用3種調味超簡單

青年辭工作參與「百億圓夢」行前竟遭取消　教育部：將專案補償

「廢玻璃變地磚」廢料鋪步道　雲林環保局景觀工程奪4設計獎

徐乃麟當場激吻曾國城！親到沒氣求饒　他回味羞喊：第一次有感覺

兒女暑假從美返台！八點檔女星帶孩衝長照中心　背後暖心原因曝光

翻轉長距離才厲害的刻板印象！許元耕盼亞運展現短距競速魅力

Janet兒子「收入超越媽媽」　「受訪玩MIC」快沒耐心阻止XD

國際熱門新聞

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

白海豚強風足以吹翻卡車　日氣象廳：離台更近

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖

環法女子自行車賽爆「胸罩作弊」　官方急出手

足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡

即／日本熊本再度「淺層地震」　規模5.1

19歲女大生遭3男性侵丟包路邊　下秒被撞死

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

即／北韓「朝日本海」發射彈道飛彈

川普出手！　半導體「關鍵原料」擬將多課15%關稅

納粹戰艦重見天日　多瑙河奇景

更多熱門

相關新聞

川普時代的台美關係越緊密　台灣越要算清楚可能要付出的代價

川普時代的台美關係越緊密　台灣越要算清楚可能要付出的代價

華爾街日報近期報導了台灣政府公開談論與美國的安全合作。國防官員表示，台美軍事交流不只限於軍售，也包括訓練、後備改革、後勤、指揮通訊與實戰經驗分享。美國在台協會則公布台灣海巡署與美國海岸防衛隊船艇並肩航行的照片，強調雙方正就共同海上安全目標進行協調。

不知彈藥耗盡？川普怒飆國防部長

不知彈藥耗盡？川普怒飆國防部長

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

川普預告：荷莫茲很快開放　伊朗不從就開轟

川普預告：荷莫茲很快開放　伊朗不從就開轟

川普搭陸戰隊一號傳安全疑慮！　FAA調查中

川普搭陸戰隊一號傳安全疑慮！　FAA調查中

關鍵字：

美軍空襲葉門平民五角大廈川普

讀者迴響

熱門新聞

「父親節泡湯」　白海豚颱風最新路徑修正

遭割頸亡國三生「楊承勳」真名解禁

台中驚悚行車糾紛！阿北拿刀遭打趴躺地昏迷

女律找「師父全家」詐慈濟10億　睡黃金堆上

前兄弟打教莎菈首安就是滿貫砲

挖到童骨已2死！台積電嘉義廠請「布袋戲壓煞」原因曝

白海豚轉彎！專家曝放颱風假機率

日本熱爆！硬要帶孩去「台人誇張一幕」氣炸

韓國警方證實「ENHYPEN站姐直播輕生亡」　住家曝光粉絲看哭了

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

最愛躺平擺爛星座Top 3 ！

國文15級分「成大中文or元智電機」　學長姐：失敗沒退路

出遊包棟「費用大人均攤」　單身友拒絕！網吵翻

只有始源可以停！崔始源真的現身了　衝去店前停車⋯台粉抱頭嚇傻

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

更多

最夯影音

更多
女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧
賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面