川普狂炸葉門！NBC：美軍空襲造成數百平民死傷

▲葉門士兵2025年4月27日在首都檢查據稱由美國空襲造成的破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據美國NBC新聞取得的文件及知情人士消息，美軍2025年在葉門發動的空襲行動造成數百名平民死傷，國防部至今未公開承認相關傷亡，也沒有向國會提供完整說明。

報導指出，2025年4月的三波空襲發生在代號Rough Rider的軍事行動期間，是美國總統川普第二任期上任不到2個月發起的為期53天軍事行動，目的是阻止伊朗支持的青年運動（又譯胡塞）威脅區域船隻與盟友安全。

這三起攻擊分別發生在2025年4月17日荷台達拉斯伊薩港、2025年4月28日艾因瓦迪軍營倉庫（Ayn Wadi Barracks Warehouses）以及4月6日一處民宅。知情人士透露，在前2起攻擊之中，可能約有150名平民喪生、逾200人受傷；至於當月稍早針對民宅的攻擊事件究竟造成多少平民死亡，目前仍不清楚。

荷台達拉斯伊薩港是人道救援物資運輸的重要樞紐，擁有大量平民工作人員。根據人權觀察（Human Rights Watch）去年發布的報告，4月17日的美軍空襲造成數十名平民死傷；非營利組織「空中戰爭」（AirWars，專門記錄與調查戰區平民傷亡案例）則指出，這次空襲造成84名平民死亡、150人受傷。

針對4月28日的攻擊事件，國際特赦組織報告指出，美軍空襲擊中一處移民拘留中心造成數十名平民死傷；國防部則將4月28日攻擊目標描述為「艾因瓦迪軍營倉庫」。

儘管人權團體已就可能發生的大規模平民傷亡提出詳細報告，國防部先前評估認為，美國在葉門對青年運動的空襲行動並未造成平民傷亡。五角大廈官員表示，現階段沒有可對外公布的訊息，「國防部將於未來數月內，針對2025年美軍行動所造成的傷亡提交年度報告」。

NBC新聞審閱的文件顯示，國防部與國會議員之間就取得空襲細節持續往來交涉。其中一份文件顯示，國防部於今年3月致函參議員華倫（Elizabeth Warren），這是在議員多次要求提供傷亡資訊卻未獲具體答覆後的回應，內容仍未提供傷亡人數細節。

國防部主管特種作戰與低強度衝突事務的助理部長安德森（Derrick Anderson）在信中表示，美國中央司令部已審查數十起空襲行動，其中15起事件仍在積極審查中，另有3起2025年4月的攻擊被認定須進一步調查，評估結論為美軍空襲極有可能造成平民傷亡。

在川普政府主政下，美國對外公布的軍事行動資訊較前幾任政府更少，五角大廈也鮮少召開記者會。政府官員很少對美軍基地受損或人員傷亡狀況透露細節，多半是在媒體披露後才被迫回應，且極少承認美軍行動可能造成平民傷害。