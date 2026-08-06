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白海豚颱風強襲沖繩！　日航、全日空宣布「明天航班全取消」

▲▼日本沖繩那霸機場。（圖／達志影像）

▲白海豚預計7日逼近沖繩，各大航空公司已宣布取消當天航班。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

隨著颱風白海豚持續逼近沖繩，日本各大航空公司相繼宣布大規模停飛計畫，全日空（ANA）、日航（JAL）等主要航空公司已陸續決定於7日與8日「全天取消」所有沖繩縣內起降的航班，數千名旅客行程被打亂。

全日空、日航7、8日全天停飛！JAL影響超過5300人

根據《琉球新報》報導，全日空（ANA）與空之子航空（Solaseed Air）已率先決定，於7日與8日兩天全面取消沖繩航線的所有航班。

日本航空（JAL）集團亦宣布7日全天取消所有沖繩起降班機。此外，JAL更於6日追加宣布取消1班「福岡－那霸」航班，並取消8日共40班沖繩縣內起降的航班，僅日本航空的取消航班就有5333名旅客受到影響。

為了協助旅客在颱風暴風圈靠近前緊急撤離，JAL集團旗下的日本越洋航空（JTA）已於6日下午緊急加開「那霸－中部（名古屋）」與「那霸－小松」的臨時加班機。

天馬航空、樂桃跟進！7日沖繩起降航班「全數取消」

除了兩大航空巨頭外，天馬航空（Skymark）與廉航樂桃航空（Peach Aviation）也隨後發表聲明，確認7日全天所有於沖繩縣內起降的航班均全部取消。

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