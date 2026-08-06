白海豚「毀滅級強風」足以吹翻卡車　日氣象廳修正：離台灣更近

▲日本氣象廳指出，白海豚離開沖繩後，速度將大幅變慢，屆時對台影響時間也會拉長。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風白海豚預計8日起對台影響最甚，而白海豚在靠近台灣前，將先帶著猛烈風力穿過日本沖繩，隨後進入東海。日本氣象廳觀測，白海豚近中心最大風速高達每秒60公尺，強度將一路維持至8日，並靠近沖繩大東群島與南西群島。日媒更指出，屆時風力恐將「吹倒電線桿、吹翻卡車」，氣象廳特別警示部分房屋恐有倒塌風險，呼籲當地民眾嚴加戒備。

最大瞬間風速每秒60公尺！「毀滅級狂風」直撲沖繩大東群島

根據《琉球放送》報導，日本氣象廳最新數據指出，大型強烈颱風（日本定義）白海豚6日上午10時位於南大東島東方約230公里海面上，以每小時約20公里的速度向西方推進。颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風更高達每秒60公尺。

報導指出，這種等級的猛烈狂風，足以造成電線桿倒塌、行駛中的大型卡車翻覆，甚至導致部分結構較不穩固的住宅遭受破壞毀損，因此民眾不可大意。

路徑修正「一路向西」進入東海！速度放緩影響恐拉長

氣象廳先前模擬曾預測白海豚在登陸沖繩後可能轉向偏北、沿著九州西側海面上升，但自5日晚間起的最新氣象模擬路徑已基本確定，颱風通過沖繩後將「持續向西移動」，侵襲九州北部的可能性大幅降低。

白海豚8日至9日通過沖繩並進入東海後，移動速度將逐漸放緩，這意味著狂風暴雨對沖繩、奄美以及九州南部地區的影響時間恐將大幅延長，屆時也將對台灣帶來不小影響，暴風半徑可能掠過北部近海，外圍環流也可能影響台灣天氣。

土石流、大淹水加上暴風！氣象廳呼籲：強風來臨前盡速避難

氣象廳警告，沖繩地區、奄美地區及九州南部至9日前後將持續迎來極強狂風與猛烈巨浪；沖繩及奄美地區在7日至8日期間大氣狀態極度不穩定，需嚴防豪雨所引發的土石流、低窪地區淹水以及河川暴漲。