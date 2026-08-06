白海豚一路向西「直撲浙江沿岸」　韓氣象廳：11日進入中國內陸

▲南韓氣象廳發布的白海豚颱風數值預報圖。（圖／翻攝kma.go.kr）



記者吳美依／綜合報導

西北太平洋「三颱共舞」，但受朝鮮半島強烈高氣壓影響，第13號「白海豚」與第15號「昌鴻」將轉向兩側，分別往浙江者沿岸及北海道外海移動，第14號「鯨魚」則在菲律賓北部附近減弱，3個颱風都偏離直撲朝鮮半島的路徑。

白海豚西行 直撲中國

「白海豚」6日凌晨3時位於日本沖繩東側海面，中心氣壓950百帕，最大風速每秒43公尺，朝西北西方向挺進。

根據預測路徑，「白海豚」將於7日掠過沖繩附近，8日進入東海，10日逼近上海南方的浙江省沿岸，11日則預計進入中國內陸，一路西行、遠離朝鮮半島。

▼南韓氣象廳發布的昌鴻颱風數值預報圖。（圖／翻攝kma.go.kr）

昌鴻北移 鯨魚減弱

昌鴻目前位於西太平洋遠海，6日凌晨3時中心氣壓998百帕，最大風速每秒18公尺。根據預測，它將沿日本東部外海向西北前進，之後逐漸北移，11日抵達北海道東南方外海，直接影響朝鮮半島的可能性不高。

至於鯨魚情況則較特殊，預計今日下午將在菲律賓北部附近減弱為熱帶性低氣壓。

颱風影響小 朝鮮半島高溫持續

南韓媒體News1引述氣象廳說法報導，「雖然不能說颱風路徑完全是受到高氣壓影響，但朝鮮半島附近高氣壓穩固盤踞，確實對其路徑造成影響。」

颱風通常不會直接穿越高氣壓中心，而是沿著高氣壓邊緣的氣流移動。因此，「白海豚」沿高氣壓南側向西移動，而「昌鴻」則沿著東側外圍向北前進。

不過，隨著颱風兵分二路或轉弱，藉由降雨及強風暫緩酷暑的可能性也已降低，當地高溫天氣恐將持續。