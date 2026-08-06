蝗蟲大軍強襲！「密麻遮天」宛如末日　聖經浩劫真實上演

▲蝗蟲大軍侵襲俄羅斯南部。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯南部5日慘遭「蝗蟲大軍」侵襲，數以百萬計的昆蟲遮蔽天空、摧毀農田，就連公路也跟著淪陷，宛如《舊約聖經》〈出埃及記〉所描述的浩劫降臨。

蝗蟲大軍侵襲 末日景象瘋傳

這起事件發生在俄羅斯南部的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）基茲利亞爾區（Kizlyar）。影片中，蝗蟲大軍導致天色變暗，干擾視線，居民與駕駛驚恐躲避。

網友們紛紛驚呼，「一切都變得跟《聖經》一樣」、「這根本就是十災」。還有人直接引用摩西警告法老的話語，「讓我的子民離去。」《舊約聖經》記載，上帝向埃及降下十災，以說服法老釋放淪為奴隸的以色列人。

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蝗蟲爆發 恐釀農業浩劫

《每日郵報》報導，蝗蟲平常是獨居昆蟲，但適當繁殖條件導致數量激增時，行為可能劇烈改變。隨著族群密度驟增，牠們進入群居型階段（gregarious phase），外表、生理及習性都會改變，具備更好的遠距遷移能力，並且入侵新的領地。此外，孵化、交配與產卵也讓龐大蟲群得以集結行動，迅速摧毀植物與農作物。

聯合國糧農組織（FAO）警告，群聚蝗蟲可啃食葉片、花朵、水果、種子、莖幹、樹皮，對農業構成威脅。儘管這種昆蟲不會攻擊人類或動物，目前也未被發現攜帶對人類有害的疾病，但仍可能在道路或住宅區造成危險。

早有警訊 防範不及

蝗蟲在俄羅斯南部地區很常見，並會週期性地引發嚴重農業危機。當地天氣炎熱乾燥，加上擁有大面積農田，更為蝗蟲創造了理想繁殖條件。

目前官員已出動飛機及地面噴灑設備，試圖阻止蝗群擴散，並將破壞降至最低。不過，蝗蟲大多來自自然保護區、禁止施灑農藥，當局只能等牠們飛出範圍外，才能展開應對措施，但此時農作物往往已遭殃。

事實上，這場蟲禍早有預兆。今年5月，官員就在達吉斯坦北部發現第一批蝗蟲孵化跡象，農業廳隨即要求地主與農場管理人盡速採取防治措施，但顯然未能有效遏制。