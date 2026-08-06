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首爾恐飆40°C！氣象廳警告「危及生命高溫」　輪椅男倒地曝曬慘死

▲▼南韓連日高溫，首爾恐突破40度。圖為首爾清溪川。（圖／達志影像）

▲南韓連日高溫，首爾恐突破40度。圖為首爾清溪川。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓連日遭極端高溫！南韓氣象廳今（6）日預警，首爾白天最高氣溫恐飆上39度，甚至不排除破40度，已達「危及生命」等級，呼籲民眾停止非必要戶外活動。酷暑接連奪命，全羅北道一名身障男坐電動輪椅摔倒後，在高溫下倒臥約2小時才被發現，送醫前已死亡，體溫高達42度。

根據《韓聯社》，南韓6日持續受到高壓系統影響，天空晴朗，加上東風吹拂，使太白山脈以西地區熱度持續累積，首都圈與全羅南道等地白天高溫逼近39度。原本外界期待能稍微降溫的第13號颱風「白海豚」通過，但因無法突破盤據韓半島（朝鮮半島）上空的高壓，路徑轉向中國上海，未能緩解熱浪。

南韓氣象廳指出，若首爾最高溫真的達到39度，將逼近1907年開始現代氣象觀測以來的歷史最高紀錄39.6度（2018年8月1日）。部分專家更認為，考量先前慶尚南道梁山市曾出現高於預報值的情況，首爾實際氣溫甚至可能突破40度。

南韓氣象廳形容，首都圈與部分全羅南道將出現「危及生命的極端高溫」，呼籲民眾立即停止非必要戶外活動與室外工作，盡快前往陰涼處或避暑設施補充水分、休息。夜間最低氣溫仍普遍維持25度以上，多地持續出現熱帶夜，建議民眾利用冷氣、電風扇降溫，睡前避免飲酒及攝取含咖啡因飲品。

▲▼南韓全南光州統合特別市某動物園的大象也覺得天氣炎熱。（圖／達志影像）

▲南韓全南光州統合特別市某動物園的大象也覺得天氣炎熱。（圖／達志影像）

高溫也造成憾事！根據韓媒《News1》，全羅北道金堤市一名肢體障礙男子昨（5）日下午坐電動輪椅返家途中，右轉時不慎翻覆，倒臥巷內約2小時未被發現。直到下午2時37分民眾通報，警消趕抵後才發現男子已明顯死亡，測得體溫高達42度，當地當天最高氣溫達36.6度。

全羅北道表示，截至5日，今年全北疑似因熱傷害死亡人數已增至6人，較去年同期的1人大幅增加5人。目前已將包括金堤事件在內的疑似案例通報南韓疾病管理廳，待進一步調查後，將決定是否列入官方熱傷害死亡統計。

氣象單位預估，南韓極端高溫將持續至7日，8日起受較涼的東北風影響，氣溫可望略為下降，東海岸與濟州島山區也可能降雨，但整體仍高於往年平均，酷暑並未真正結束，民眾仍須持續防範熱傷害。

此外，受颱風外圍影響，濟州及南部海域將出現強風與高浪，沿海地區也須留意瘋狗浪及淹水風險。

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