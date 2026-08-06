挺身捉賊！他竟遭5青少年「圍毆致死」　嫌犯最小僅12歲

Good Samaritan suffers 'unsurvivable' injuries after alleged beating by children as young as 12 when stepping in to help a shopkeeper https://t.co/4ph4ryDfIr — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 4, 2026

記者吳美依／綜合報導

澳洲墨爾本發生憾事，一間商店遭5名青少年搶劫，60歲越裔男子阮越忠（Van Viet Truong）挺身協助追趕嫌犯，未料卻當街遭圍毆致死。

偷東西還打死人 嫌犯最小僅12歲

《澳洲新聞》報導，這起事件1日下午發生在墨爾本西區陽光市（Sunshine），5名嫌犯年紀僅12至15歲。

嫌犯們帶著贓物奪門而出，阮男見狀立刻追上去，雙方爆發激烈肢體衝突。不過，阮男不敵5名青少年圍攻而重摔倒地，頭部遭受重創。

急救5天後，阮男5日宣告不治，身後留下妻子與2名子女。

A Good Samaritan grocery store owner has died after allegedly being bashed by a group of teenagers while trying to stop a robbery at Sunshine > https://t.co/ILKSYVg85e pic.twitter.com/gZtAGQcEYn — Herald Sun (@theheraldsun) August 5, 2026

5青少年都落網 被控罪狀曝光

維多利亞州警方當晚就陸續逮捕涉案的3名男童與2名女童，罪名包括鬥毆、暴力騷亂、蓄意造成嚴重傷害等。進一步調查後，僅其中一名13歲男童被撤銷指控，剩餘4嫌的指控6日升級為過失殺人罪，預計明日出席墨爾本兒童法院。

其中一名12歲男童的母親2日出庭時聲淚俱下，懇求法官漢彌爾頓（Robyn Hamilton）批准兒子保釋，但仍遭駁回。

維多利亞州州長卡羅（Ben Carroll）嚴厲譴責，直言「完全不該容忍或接受這種行為」，並且表態支持此案採用該州「暴力犯罪採成人刑責」的措施。