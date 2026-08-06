足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡　奪命瞬間曝

▲ 足球比賽中發生雷擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國南部那拉提瓦府雙溪哥樂縣（Sungai Kolok）4日驚傳意外，一場地區性足球比賽中發生雷擊，造成24歲球員Sofwan Awae當場倒地，送醫後宣告不治，另有12人受傷送醫救治。

綜合《曼谷郵報》等外媒，事發於當地下午約5時，山提帕體育場（Santiphap Stadium）正舉行2026年哥樂足總盃（Golok FA Cup 2026）賽事，由SAMCOLTS對上Abu x Nong Sirin。

Video tersebut merupakan satu kejadian pemain dipanah petir ketika aksi Piala FA Golok antara Abu Sirin Bukit Ta menentang Sam Colt. pic.twitter.com/UCEQaen2x9 — 433Malaysia (@433Malaysia) August 4, 2026

比賽中天氣驟變，雷陣雨夾帶強風而來，但球員仍在場上奔走，未料一道閃電直接擊中球場，網路曝光的畫面可見一道強光劃過球場，多名球員瞬間應聲倒地。

司職邊鋒的Sofwan Awae效力於SAMCOLTS，近期才和泰國三級聯賽球隊也拉足球俱樂部（Yala FC）簽約。發生雷擊後隊友馬上衝上前幫忙，徒手嘗試為他急救，但他送醫後仍宣告不治。也拉足球俱樂部與泰國足球總會事後均發出聲明，向Sofwan Awae的家屬致哀。

12名傷者中包含一名22歲馬來西亞球員Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit，現已返回馬來西亞接受治療，其餘泰籍傷者則在當地醫院繼續療養。