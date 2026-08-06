SpaceX火箭殘骸「時速8700km撞月球」！　4公噸太空垃圾炸成碎片

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）一枚獵鷹（Falcon）火箭去年1月15日從佛州卡納維爾角升空，一截長逾12公尺、重約4公噸的火箭上節在太空漂流逾一年，5日已如預期撞擊月球表面，成為近年月球太空垃圾問題的最新案例。

▲ SpaceX獵鷹九號（Falcon 9）火箭。（圖／路透）

《美聯社》報導，這枚火箭原先負責將美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈一號」（Ghost-1）及日本ispace公司的「強韌號」（Resilience）2艘私人登月器送入軌道，完成任務後卻因太陽活動與重力交互影響，意外被導向月球碰撞路徑。而藍色幽靈一號後來成功著陸，締造私人太空船首次成功登月紀錄；強韌號則不幸墜毀。

天文台觀測羽流噴射 學者：100%確認撞擊

儘管無人直接目睹這次時速高達8700公里的撞擊，但設於智利的歐洲南方天文台超大望遠鏡（VLT）在撞擊發生後5至10分鐘內，觀測到一道延伸數十公里、由鈉與鋰組成的碎片羽流噴入太空。波士頓大學天文學家施密特（Carl Schmidt）表示，他「有100%把握」此觀測結果證實撞擊事件屬實。

退休天文物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）也指出，撞擊前晚的觀測資料已清楚顯示火箭正直衝月球，預估殘骸散落於月球西側靠近愛因斯坦隕石坑附近的荒蕪地帶。他說，「我毫不懷疑那枚火箭如今已化為碎片，散布在愛因斯坦隕石坑附近的月球表面。」

SpaceX聯手NASA防範 LRO最快下周確認撞擊坑

SpaceX發言人表示，該公司正與NASA合作，以避免未來發生類似事件，並強調此次撞擊並非人為造成。NASA月球勘測軌道飛行器（LRO）預計下周飛越撞擊區，屆時將拍攝撞擊坑影像確認。

這起事件也再度引發對月球垃圾問題的憂慮，隨著美中競相推動載人登月計畫，月球周邊活動將日趨頻繁。麥克道爾警告，「當月球附近越來越繁忙，像這樣的撞擊揚起大量塵埃，影響範圍達數百公里，這是完全不能接受的。」