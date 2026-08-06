墨50萬粉網紅直播中「遭爆頭槍殺」！　粉絲目睹槍手近距離開槍

▲加斯泰隆在速食店門口直播時遭人槍殺。（圖／Instagram／César Gastélum）



記者王佩翊／編譯

墨西哥知名網紅塞薩爾·加斯泰隆（César Gastélum）4日晚間與朋友在街頭直播時，突然遭到2名騎乘機車的槍手近距離開槍射殺，送醫後不治身亡。由於槍擊發生時加斯泰隆正在直播狀態，粉絲們目睹驚悚畫面。

穿外送員制服直播！網紅當街遭機車槍手「行刑式開槍」

根據BBC報導，事件發生於墨西哥北部城市庫利阿坎（Culiacán）的三河區（Tres Ríos）。當時加斯泰隆與2名好友身穿外送員常用的亮橘色外衣並背著外送包，在一家速食店外進行直播。

直播到一半，突然有2名男子騎乘機車逼近，其中一人掏出槍枝近距離對加斯泰隆開槍，隨後迅速騎車逃離現場。警消接獲報案趕抵時，加斯泰隆已倒臥血泊，事後警方與鑑識人員封鎖現場，檢查現場彈殼與周邊監視器畫面，尋找槍手下落。目前警方尚未逮捕任何嫌犯。

起初警方因為穿著，一度以為受害者是普通外送員，直到後來才確認其身分為在TikTok擁有超過50萬粉絲的搞笑網紅加斯泰隆。加斯泰隆經常在Instagram上分享旅行

或享受夜生活的照片，以及與豪車的合照。

曾造訪幫派受害者之墓！疑捲入黑幫血腥內鬥

目前尚不清楚加斯泰隆生前是否曾接獲恐嚇信或威脅。然而，有網友發現加斯泰隆曾在Instagram上貼出前往網紅「El Gordo Peruci」（本名萊奧巴多·艾斯普羅）墓前悼念的照片。艾斯普羅於2024年12月遭槍殺身亡，當時警方研判其死因與錫那羅亞卡特爾（Sinaloa cartel）兩大幫派內鬥有關。

自2024年9月以來，錫那羅亞州的「矮子幫」（Los Chapitos）與「拉瑪伊薩」（La Mayiza）兩大幫派分裂並爆發大規模血腥衝突，導致當地治安嚴重惡化。

這已非墨西哥首次發生網紅在直播中遭槍殺的慘劇。2025 年，23歲的網紅法萊莉亞·馬爾克斯（Valeria Márquez）也曾在一間美容院進行TikTok直播時遭槍手射殺。