　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

墨50萬粉網紅直播中「遭爆頭槍殺」！　粉絲目睹槍手近距離開槍

▲▼墨50萬粉網紅直播中「遭爆頭槍殺」！。（圖／Instagram／César Gastélum）

▲加斯泰隆在速食店門口直播時遭人槍殺。（圖／Instagram／César Gastélum）

記者王佩翊／編譯

墨西哥知名網紅塞薩爾·加斯泰隆（César Gastélum）4日晚間與朋友在街頭直播時，突然遭到2名騎乘機車的槍手近距離開槍射殺，送醫後不治身亡。由於槍擊發生時加斯泰隆正在直播狀態，粉絲們目睹驚悚畫面。

穿外送員制服直播！網紅當街遭機車槍手「行刑式開槍」

根據BBC報導，事件發生於墨西哥北部城市庫利阿坎（Culiacán）的三河區（Tres Ríos）。當時加斯泰隆與2名好友身穿外送員常用的亮橘色外衣並背著外送包，在一家速食店外進行直播。

直播到一半，突然有2名男子騎乘機車逼近，其中一人掏出槍枝近距離對加斯泰隆開槍，隨後迅速騎車逃離現場。警消接獲報案趕抵時，加斯泰隆已倒臥血泊，事後警方與鑑識人員封鎖現場，檢查現場彈殼與周邊監視器畫面，尋找槍手下落。目前警方尚未逮捕任何嫌犯。

起初警方因為穿著，一度以為受害者是普通外送員，直到後來才確認其身分為在TikTok擁有超過50萬粉絲的搞笑網紅加斯泰隆。加斯泰隆經常在Instagram上分享旅行
或享受夜生活的照片，以及與豪車的合照。

曾造訪幫派受害者之墓！疑捲入黑幫血腥內鬥

目前尚不清楚加斯泰隆生前是否曾接獲恐嚇信或威脅。然而，有網友發現加斯泰隆曾在Instagram上貼出前往網紅「El Gordo Peruci」（本名萊奧巴多·艾斯普羅）墓前悼念的照片。艾斯普羅於2024年12月遭槍殺身亡，當時警方研判其死因與錫那羅亞卡特爾（Sinaloa cartel）兩大幫派內鬥有關。

自2024年9月以來，錫那羅亞州的「矮子幫」（Los Chapitos）與「拉瑪伊薩」（La Mayiza）兩大幫派分裂並爆發大規模血腥衝突，導致當地治安嚴重惡化。

這已非墨西哥首次發生網紅在直播中遭槍殺的慘劇。2025 年，23歲的網紅法萊莉亞·馬爾克斯（Valeria Márquez）也曾在一間美容院進行TikTok直播時遭槍手射殺。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台籃重磅震撼彈！　林庭謙正式加盟台北台新戰神
白海豚大轉彎！專家曝放颱風假機率
行車糾紛！阿北拿刀遭打趴　眼神失焦、口吐血沫
國安基金「9次護盤」一次看　最慘一度虧掉500億
「反指標女神」一賣股價就往上漲！　網朝聖：大V天龍
韓警證實「知名站姐」直播輕生亡　住家曝光粉絲看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美史上最貴艦隊！川普級戰艦15艘造價近9兆　首艘要等8年

俄軍高官「豪華生日宴」遇快遞炸彈5死！　普丁心腹當場炸飛身亡

伊朗最高領袖太神祕！總統被迫摸黑密談　事後懷疑「真的是他嗎」

熊本AEON爆炸7死！日本經產省證實「瓦斯外洩」是主因

川普狂炸葉門！NBC：美軍空襲造成數百平民死傷

蝗蟲大軍強襲！「密麻遮天」宛如末日　聖經浩劫真實上演

白海豚颱風強襲沖繩！　日航、全日空宣布「明天航班全取消」

廣島原爆81周年！5萬人齊聚悼亡魂　高市早苗喊「堅持非核三原則」

足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡　奪命瞬間曝

葉門附近爆巨響！青年運動稱發射飛彈「擊中油輪」逼返航

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

嗆政院知情放行致癌油20%下架　蔣萬安：百億食安經費究竟用哪？

22名中國人為拍男星「如喪屍衝撞貴賓室」畫面曝　泰航怒拒登機

國家警報變降網速演練預告　顧立雄：這由NCC負責

2026北海潮與火登場！火舞尬電音 AI光影秀點亮中角灣

美史上最貴艦隊！川普級戰艦15艘造價近9兆　首艘要等8年

俄軍高官「豪華生日宴」遇快遞炸彈5死！　普丁心腹當場炸飛身亡

伊朗最高領袖太神祕！總統被迫摸黑密談　事後懷疑「真的是他嗎」

熊本AEON爆炸7死！日本經產省證實「瓦斯外洩」是主因

川普狂炸葉門！NBC：美軍空襲造成數百平民死傷

蝗蟲大軍強襲！「密麻遮天」宛如末日　聖經浩劫真實上演

白海豚颱風強襲沖繩！　日航、全日空宣布「明天航班全取消」

廣島原爆81周年！5萬人齊聚悼亡魂　高市早苗喊「堅持非核三原則」

足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡　奪命瞬間曝

葉門附近爆巨響！青年運動稱發射飛彈「擊中油輪」逼返航

立院三讀兒少未來帳戶　行政院：持續採相應憲政手段

杏仁+咖啡擦出新滋味！雲林品牌聯名　北港限定健康飲品亮相

今年接連3起墜橋！鹿谷小半天罕見封橋辦法會　「包公夜審」申冤

「台灣專利超級站」首度亮相文博會　推免費智財諮詢與專題講座

快訊／台籃重磅震撼彈！　林庭謙正式加盟台北台新戰神

李四川5月才拜會！　百年工藝品牌總監今表態力挺蘇巧慧

曾月收160萬！韓美女星爆「離婚後慘0收入」咖啡廳打工近況曝

賴清德中常會猛轟盧秀燕　鄭照新反擊：撕裂對立！以為台中人好欺騙

蔡阿嘎神隱1個月正式回歸！清晨6點開工拍新企劃　遭網怒轟：假裝沒事

中台灣巫師注意！哈利波特專賣店插旗LaLaport台中　8／22正式開幕

【柯文哲拄拐杖】現身派出所！ 科技監控電子腳鐐換手環

國際熱門新聞

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

白海豚強風足以吹翻卡車　日氣象廳：離台更近

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖

環法女子自行車賽爆「胸罩作弊」　官方急出手

即／日本熊本再度「淺層地震」　規模5.1

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

川普出手！　半導體「關鍵原料」擬將多課15%關稅

ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

花2.5萬買不到尊榮！機場貴賓室塞爆

泰公務員「美豔妝容」爆紅！1張照吸萬人朝聖

600m高空跳下「傘沒開」墜地亡　絕望畫面曝

更多熱門

相關新聞

網美直播遭槍殺　主謀竟是前男友老爸

網美直播遭槍殺　主謀竟是前男友老爸

墨西哥23歲網美瓦蕾莉亞・馬奎茲（Valeria Marquez）去年5月直播時遭槍殺身亡，幕後黑手終於落網。據信，一名販毒集團高層因不滿瓦蕾莉亞與自己的兒子分手，竟策畫奪走對方性命。

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

美國大規模疫情！2人感染孢子蟲死亡

墨西哥市長「遭暗殺槍擊」陳屍市政廳！

墨西哥市長「遭暗殺槍擊」陳屍市政廳！

墨西哥傳奇門神奧喬亞正式退休！

墨西哥傳奇門神奧喬亞正式退休！

墨西哥7.4強震　氣象署發布海嘯警報

墨西哥7.4強震　氣象署發布海嘯警報

關鍵字：

墨西哥網紅槍殺直播遇襲黑幫衝突庫利阿坎

讀者迴響

熱門新聞

「父親節泡湯」　白海豚颱風最新路徑修正

挖到童骨已2死！台積電嘉義廠請「布袋戲壓煞」原因曝

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

遭割頸亡國三生「楊承勳」真名解禁

前兄弟打教莎菈首安就是滿貫砲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

出遊包棟「費用大人均攤」　單身友拒絕！網吵翻

陰莖冒「一堆白白刺刺」！20歲男嚇壞了

國安基金「第9次護盤名單」曝光　買進8檔獲利近百億

日本熱爆！硬要帶孩去「台人誇張一幕」氣炸

最愛躺平擺爛星座Top 3 ！

原來毛巾不能掛浴室！5個居家冷知識看完恍然大悟

中颱白海豚「北轉時間西修」明可能海警　全台下3天

快訊／陸網爆周杰倫有私生子！杰威爾怒發聲明

白海豚颱風侵襲率升至67%「最高縣市變了」　基北北桃逾5成

更多

最夯影音

更多
賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安
女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面