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伊朗下個換誰？紐時：CIA祕密成立「古巴小組」　任務曝光

▲▼ 美國中央情報局,中情局,CIA。（圖／CFP）

▲ 中情局傳出成立專門小組加強施壓古巴。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）據報已祕密成立專責古巴工作小組，目的是加強對哈瓦那政府施壓，配合川普政府要求古巴推動經濟、政治與領導層改革的目標。消息人士透露，此舉可見美國正對古巴展開一場可能曠日持久的祕密行動。

《紐約時報》據知情人士指出，這支工作小組正積極擴充人力，包括負責招募和管理間諜的特工、情報分析師及專門從事祕密影響力行動的人員。工作小組將整合更多財務、人力與技術資源，主要目標是在古巴政治菁英內部製造裂痕，希望迫使哈瓦那以更務實、更願意配合川普要求的人選取代強硬的反美派系。

古巴升「第一優先」　衛星情蒐全面啟動

川普政府近期才調整國家情報優先框架（NIPF），將古巴列為「第一優先」等級，與中國、伊朗、俄羅斯並列。國家安全局、國家地理空間情報局等機構已陸續調派包括衛星在內的情蒐資產投入古巴，蒐集到的情報也將協助美軍更新針對古巴的潛在軍事行動方案。

CIA工作小組人員預計深入梳理這批情報，追蹤古巴領導層及政治菁英隱密的資金流向與商業往來，且可能仿效過去對付俄羅斯的手法，適時對外公開相關資訊，試圖影響古巴領導階層與民心。

與豬灣事件前身不同　現無致命行動授權

這支小組與1960年代的前身不同，當年的古巴工作小組統籌策劃「豬灣事件」，最終以失敗告終。而現行小組既無有組織的古巴合作夥伴，也未被授權執行致命行動。不過CIA工作小組本就具有彈性，總統隨時可調整其行動權限。

外交歷史上，美古關係曾一度出現轉機。前總統歐巴馬執政末期，時任CIA局長布倫南（John O. Brennan）親赴哈瓦那，與古巴前總統卡斯楚（Raúl Castro）之子阿萊杭德羅（Alejandro Castro）會面，探討強化情報合作的可能性。但討論很快就陷入僵局，雙方互相指責彼此未能落實建立信任的承諾。

雷克里夫訪哈瓦那警告：改革機會正在流逝

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普政府投入大量資源對付伊朗，無暇顧及古巴。（圖／路透）

今年5月雙邊緊張升級之際，川普派CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）訪問哈瓦那，向古巴傳遞2種訊息，一方面肯定古巴是值得敬重的對手，另一方面警告古巴改革時間正在流逝，暗示若錯失時機，古巴可能步上委內瑞拉後塵。

川普的部分鷹派顧問一度預期，古巴政府可能在美國期中選舉前瓦解，但對伊朗的曠日戰爭消耗大量資源與注意力。顧問現已私下坦承，扳倒古巴政府的行動恐怕得等到伊朗戰事終結後才會全面展開。

古巴副外長德科西奧（Carlos Fernández de Cossío）對此強烈批評，他向《紐約時報》表示，「古巴一直以來都是CIA間諜活動、顛覆行動和破壞穩定的目標，包括恐怖主義活動。但國務院竟有臉稱古巴行使正當自衛權是一種威脅。」CIA對此則拒絕發表評論。

哈瓦那辦事處曾關閉　古巴嚴密監控

冷戰期間CIA在哈瓦那美國大使館設立的辦事處規模相對較小，部分原因是CIA深知古巴當局對駐地美軍官員的監視極為嚴密，使得他們幾乎不可能在古巴招募或與線人見面。進入2000年代後，CIA被指示將財政、人力及技術資源集中於伊拉克、阿富汗戰爭及其他潛在恐怖主義據點，美國對古巴的關注也有所下降。

川普第一任期間，CIA哈瓦那站點曾因多名官員出現「哈瓦那症候群」神秘症狀而徹底關閉，直到2024年拜登政府末期才重新運作，但駐地人員至今持續受到古巴當局監視與行動限制，工作環境依然嚴峻。

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