伊朗最高領袖太神祕！總統被迫摸黑密談　事後懷疑「真的是他嗎」

▲ 穆吉塔巴在父親死後接任最高領袖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）掌權以來從未公開露面，就連總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也無緣與他正面會談，甚至懷疑自己究竟是否真的見過這位神秘領袖。

多次求見未果 揚言辭職換來黑暗中密談

倫敦波斯語電視台《伊朗國際》（Iran International）爆料，裴澤斯基安曾多次請求會面穆吉塔巴，甚至揚言請辭，穆吉塔巴辦公室才終於點頭。但這場密談十分詭異，裴澤斯基安被帶離自己的車隊，送往德黑蘭某處不明地點，坐上一輛窗戶全部塗黑的車輛後，被告知穆吉塔巴就坐在他身旁。

但車上一片漆黑，兩人伸手不見五指，警衛甚至阻止裴澤斯基安和對方握手。且整場「會面」僅短短數分鐘，而非裴澤斯基安今年5月對外聲稱的2.5小時深入會談。

▲ 裴澤斯基安也不確定自己是否見過穆吉塔巴。（圖／達志影像／美聯社）

事後疑惑：是本人嗎？

據報裴澤斯基安對當時的狀況十分惱怒，因為他完全看不見對方的臉，只聽見黑暗中有人說話，事後還私下詢問幕僚，與他交談的人究竟是不是穆吉塔巴本人。

據報導，裴澤斯基安此後再度要求以面對面形式在領袖官邸正式會談，但至今未被接受。他也再度提出辭職，並對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）幾乎全盤掌控國政表達不滿。據伊朗媒體本周報導，穆吉塔巴已正式授權革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）擁有最終決策權，使裴澤斯基安政府形同架空。

掌權5個月未公開露面 連父親葬禮也缺席

穆吉塔巴自今年2月28日伊朗遭到美以聯合空襲後，掌握政權至今約5個月，外界至今無從取得他任何經核實的照片、影片或錄音，所有公開聲明均以書面形式發布，甚至未出席上個月父親的葬禮。

伊朗官媒《哈姆沙里報》（Hamshahri）本周聲稱，外國情報機構可透過音訊錄音中的背景雜音鎖定穆吉塔巴所在位置，反而引發更多對他行蹤和健康狀況的揣測。