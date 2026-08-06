誤丟3700萬彩券！清潔團隊「翻遍逾6萬噸垃圾」奇蹟尋回

▲SANB負責人托斯卡諾在臉書分享這段奇蹟故事。（圖／翻攝臉書Nicola Roberto Toscano）

記者吳美依／綜合報導

義大利一名女子誤將中了100萬歐元（約新台幣3728萬元）大獎的彩券扔進垃圾桶，在絕望之下委託廢棄物管理公司SANB協助，員工奮力翻遍逾6噸垃圾，竟奇蹟似地找回彩券，讓她當場喜極而泣。

《安莎通訊社》（ANSA）報導，這起事件發生在義大利南部普利亞大區（Puglia）巴里（Bari）。

女子在店內使用自助驗票機時，螢幕跳出「無法兌獎」字樣，她單純以為槓龜，順手就把彩券丟入店家垃圾桶，直到家人提醒才驚覺鑄成大錯。

不過，等到女子慌忙折返店內，垃圾早已清運完畢。於是，她緊急求助地方政府委託的垃圾清運廠商SANB，希望能夠找回遺失的彩券。

▲彩券被丟進垃圾桶，又被傾倒入垃圾車，最終竟然完好無損。（示意圖／達志影像）

SANB負責人托斯卡諾（Roberto Nicola Toscano）受訪時表示，雖然起初不抱希望，但他們仍重建了彩券的運送路徑，一路追蹤至垃圾車，卻又遭遇難題，「由於廢棄物污染風險，垃圾車無法在我們廠內直接傾倒。」

不過，他們仍設法將整批垃圾轉移至合法授權的處理設施，以人工方式翻查超過6噸的廢棄物，終於找到那張完好無損的彩券存根聯。

托斯卡諾表示，自己親手摸了那張中獎彩券，希望也能沾沾喜氣。任務圓滿落幕後，他帶團隊去喝咖啡，順手買了張刮刮樂，竟真的贏得50歐元（約新台幣1864元），「這整個故事根本就是奇蹟。」