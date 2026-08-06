猛攻伊朗「不知彈藥快耗盡」？華郵：川普怒飆國防部長

▲美國總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗戰爭延燒逾5個月，美軍彈藥消耗問題多次引發外界質疑。《華盛頓郵報》獨家報導，美國總統川普上週當場質問國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），為何讓他誤以為彈藥短缺問題「已經解決」。

川普怒飆赫格塞斯 彈藥問題發酵

《華盛頓郵報》引述2名知情人士說法報導，川普對伊朗戰爭的不滿，在7月31日大衛營（Camp David）內閣會議場邊達到頂點。他要求赫格塞斯解釋，自己先前為何在極端彈藥短缺的問題上被誤導。

其中一名知情人士透露，美軍彈藥、尤其遠程導引飛彈及防空攔截彈短缺問題，是川普3日宣布取消對伊朗發動新一波大規模打擊的原因之一。

面對川普怒斥，赫格塞斯為自己辯護，並將責任推給副部長費恩柏格（Stephen Feinberg），指對方未確保川普充分了解這個問題。

多名官員表示，這次交鋒凸顯了川普對國防部長日益不滿。赫格塞斯是最早表態支持伊朗戰爭的人之一，也讓川普相信這是一場迅速且相對容易取得的勝利。

不過，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，相關報導「100%是假新聞，從來就沒發生過」，並稱川普對赫格塞斯很有信心。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）也否認赫格塞斯曾誤導任何人或推卸責任，宣稱這些說法「純屬虛構」。

▼戰斧巡弋飛彈從巡洋艦「喬治角號」（USS Cape St. George）上發射。（資料照／路透）



美軍彈藥快見底 烏克蘭也遭殃

《華盛頓郵報》指出，2月28日至4月7日停火第一天，美軍攻擊伊朗境內逾1.3萬個目標，攔截超過8500枚來自伊朗的彈藥或無人機。

但在開戰首月，美軍就已發射逾850枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈、1000枚以上愛國者與薩德（THAAD）攔截飛彈。衝突爆發後幾週內，已使用逾1300枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMs）。《路透社》本週稍早也報導，ATACMs庫存幾乎耗盡。

彈藥短缺問題不僅導致美軍對伊朗行動的選項限縮，缺乏攔截飛彈更影響了美軍決定如何部署彈藥應對威脅。

防衛性彈藥短缺也已開始影響到中東以外地區，烏克蘭防空系統正在耗盡，卻幾乎無法透過西方國家補充庫存，使其暴露在俄軍遠程攻擊之下。

儘管美國政府已宣布簽署一些關鍵彈藥的新生產協議，例如愛國者飛彈等，但這些武器生產最長需耗時2年，短期內無法立即緩解問題。

國防民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員鮑曼（Brad Bowman）也說，合約簽訂、國會撥款到武器交付往往需要耗時數年。