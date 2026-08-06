　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

猛攻伊朗「不知彈藥快耗盡」？華郵：川普怒飆國防部長

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗戰爭延燒逾5個月，美軍彈藥消耗問題多次引發外界質疑。《華盛頓郵報》獨家報導，美國總統川普上週當場質問國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），為何讓他誤以為彈藥短缺問題「已經解決」。

川普怒飆赫格塞斯　彈藥問題發酵

《華盛頓郵報》引述2名知情人士說法報導，川普對伊朗戰爭的不滿，在7月31日大衛營（Camp David）內閣會議場邊達到頂點。他要求赫格塞斯解釋，自己先前為何在極端彈藥短缺的問題上被誤導。

其中一名知情人士透露，美軍彈藥、尤其遠程導引飛彈及防空攔截彈短缺問題，是川普3日宣布取消對伊朗發動新一波大規模打擊的原因之一。

面對川普怒斥，赫格塞斯為自己辯護，並將責任推給副部長費恩柏格（Stephen Feinberg），指對方未確保川普充分了解這個問題。

多名官員表示，這次交鋒凸顯了川普對國防部長日益不滿。赫格塞斯是最早表態支持伊朗戰爭的人之一，也讓川普相信這是一場迅速且相對容易取得的勝利。

不過，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，相關報導「100%是假新聞，從來就沒發生過」，並稱川普對赫格塞斯很有信心。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）也否認赫格塞斯曾誤導任何人或推卸責任，宣稱這些說法「純屬虛構」。

▼戰斧巡弋飛彈從巡洋艦「喬治角號」（USS Cape St. George）上發射。（資料照／路透）

▲▼戰斧陸攻巡弋飛彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM）從導彈巡洋艦「喬治角號」（USS Cape St. George）上發射。（圖／路透）

美軍彈藥快見底　烏克蘭也遭殃

《華盛頓郵報》指出，2月28日至4月7日停火第一天，美軍攻擊伊朗境內逾1.3萬個目標，攔截超過8500枚來自伊朗的彈藥或無人機。

但在開戰首月，美軍就已發射逾850枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈、1000枚以上愛國者與薩德（THAAD）攔截飛彈。衝突爆發後幾週內，已使用逾1300枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMs）。《路透社》本週稍早也報導，ATACMs庫存幾乎耗盡。

彈藥短缺問題不僅導致美軍對伊朗行動的選項限縮，缺乏攔截飛彈更影響了美軍決定如何部署彈藥應對威脅。

防衛性彈藥短缺也已開始影響到中東以外地區，烏克蘭防空系統正在耗盡，卻幾乎無法透過西方國家補充庫存，使其暴露在俄軍遠程攻擊之下。

儘管美國政府已宣布簽署一些關鍵彈藥的新生產協議，例如愛國者飛彈等，但這些武器生產最長需耗時2年，短期內無法立即緩解問題。

國防民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員鮑曼（Brad Bowman）也說，合約簽訂、國會撥款到武器交付往往需要耗時數年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台籃重磅震撼彈！　林庭謙正式加盟台北台新戰神
白海豚大轉彎！專家曝放颱風假機率
行車糾紛！阿北拿刀遭打趴　眼神失焦、口吐血沫
國安基金「9次護盤」一次看　最慘一度虧掉500億
「反指標女神」一賣股價就往上漲！　網朝聖：大V天龍
韓警證實「知名站姐」直播輕生亡　住家曝光粉絲看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美史上最貴艦隊！川普級戰艦15艘造價近9兆　首艘要等8年

俄軍高官「豪華生日宴」遇快遞炸彈5死！　普丁心腹當場炸飛身亡

伊朗最高領袖太神祕！總統被迫摸黑密談　事後懷疑「真的是他嗎」

熊本AEON爆炸7死！日本經產省證實「瓦斯外洩」是主因

川普狂炸葉門！NBC：美軍空襲造成數百平民死傷

蝗蟲大軍強襲！「密麻遮天」宛如末日　聖經浩劫真實上演

白海豚颱風強襲沖繩！　日航、全日空宣布「明天航班全取消」

廣島原爆81周年！5萬人齊聚悼亡魂　高市早苗喊「堅持非核三原則」

足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡　奪命瞬間曝

葉門附近爆巨響！青年運動稱發射飛彈「擊中油輪」逼返航

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

嗆政院知情放行致癌油20%下架　蔣萬安：百億食安經費究竟用哪？

22名中國人為拍男星「如喪屍衝撞貴賓室」畫面曝　泰航怒拒登機

國家警報變降網速演練預告　顧立雄：這由NCC負責

2026北海潮與火登場！火舞尬電音 AI光影秀點亮中角灣

美史上最貴艦隊！川普級戰艦15艘造價近9兆　首艘要等8年

俄軍高官「豪華生日宴」遇快遞炸彈5死！　普丁心腹當場炸飛身亡

伊朗最高領袖太神祕！總統被迫摸黑密談　事後懷疑「真的是他嗎」

熊本AEON爆炸7死！日本經產省證實「瓦斯外洩」是主因

川普狂炸葉門！NBC：美軍空襲造成數百平民死傷

蝗蟲大軍強襲！「密麻遮天」宛如末日　聖經浩劫真實上演

白海豚颱風強襲沖繩！　日航、全日空宣布「明天航班全取消」

廣島原爆81周年！5萬人齊聚悼亡魂　高市早苗喊「堅持非核三原則」

足球賽踢一半遭雷擊！24歲球員當場倒地亡　奪命瞬間曝

葉門附近爆巨響！青年運動稱發射飛彈「擊中油輪」逼返航

立院三讀兒少未來帳戶　行政院：持續採相應憲政手段

杏仁+咖啡擦出新滋味！雲林品牌聯名　北港限定健康飲品亮相

今年接連3起墜橋！鹿谷小半天罕見封橋辦法會　「包公夜審」申冤

「台灣專利超級站」首度亮相文博會　推免費智財諮詢與專題講座

快訊／台籃重磅震撼彈！　林庭謙正式加盟台北台新戰神

李四川5月才拜會！　百年工藝品牌總監今表態力挺蘇巧慧

曾月收160萬！韓美女星爆「離婚後慘0收入」咖啡廳打工近況曝

賴清德中常會猛轟盧秀燕　鄭照新反擊：撕裂對立！以為台中人好欺騙

蔡阿嘎神隱1個月正式回歸！清晨6點開工拍新企劃　遭網怒轟：假裝沒事

中台灣巫師注意！哈利波特專賣店插旗LaLaport台中　8／22正式開幕

【善意循環】停車場柵欄故障！她助人脫困反被困　下秒結局超暖心

國際熱門新聞

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

白海豚強風足以吹翻卡車　日氣象廳：離台更近

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖

環法女子自行車賽爆「胸罩作弊」　官方急出手

即／日本熊本再度「淺層地震」　規模5.1

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

川普出手！　半導體「關鍵原料」擬將多課15%關稅

ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

花2.5萬買不到尊榮！機場貴賓室塞爆

泰公務員「美豔妝容」爆紅！1張照吸萬人朝聖

600m高空跳下「傘沒開」墜地亡　絕望畫面曝

更多熱門

相關新聞

俄軍狂轟基輔20枚飛彈　烏「零攔截」17死！

俄軍狂轟基輔20枚飛彈　烏「零攔截」17死！

俄羅斯近日對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模空襲，發射超過20枚彈道飛彈與反艦飛彈，然而烏克蘭防禦系統卻未能攔下一枚飛彈，造成至少17人死亡、數十人受傷。

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

川普預告：荷莫茲很快開放　伊朗不從就開轟

川普預告：荷莫茲很快開放　伊朗不從就開轟

烏克蘭警告：北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　

烏克蘭警告：北韓飛彈部隊傳首度部署俄國　

川普搭陸戰隊一號傳安全疑慮！　FAA調查中

川普搭陸戰隊一號傳安全疑慮！　FAA調查中

關鍵字：

川普赫格塞斯美軍彈藥伊朗戰爭烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

「父親節泡湯」　白海豚颱風最新路徑修正

挖到童骨已2死！台積電嘉義廠請「布袋戲壓煞」原因曝

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

遭割頸亡國三生「楊承勳」真名解禁

前兄弟打教莎菈首安就是滿貫砲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

出遊包棟「費用大人均攤」　單身友拒絕！網吵翻

陰莖冒「一堆白白刺刺」！20歲男嚇壞了

國安基金「第9次護盤名單」曝光　買進8檔獲利近百億

日本熱爆！硬要帶孩去「台人誇張一幕」氣炸

最愛躺平擺爛星座Top 3 ！

原來毛巾不能掛浴室！5個居家冷知識看完恍然大悟

中颱白海豚「北轉時間西修」明可能海警　全台下3天

快訊／陸網爆周杰倫有私生子！杰威爾怒發聲明

白海豚颱風侵襲率升至67%「最高縣市變了」　基北北桃逾5成

更多

最夯影音

更多
賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安
女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面