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俄軍狂轟基輔20枚飛彈　烏防空「零攔截」釀17死！愛國者飛彈庫告急

▲▼烏克蘭首都基輔一間購物中心慘遭俄羅斯空襲毀損。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔一間購物中心慘遭俄羅斯空襲毀損。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯近日對烏克蘭首都基輔及周邊地區發動大規模空襲，發射超過20枚彈道飛彈與反艦飛彈，然而烏克蘭防禦系統卻未能攔下一枚飛彈，造成至少17人死亡、數十人受傷。這場攻擊凸顯烏軍防空能力面臨嚴峻壓力，尤其美國製攔截系統「愛國者飛彈」庫存不足，使烏克蘭難以應對部分先進彈道飛彈威脅。

根據美媒《CNN》，俄軍趁夜間對基輔與周邊城市發射超過20枚彈道飛彈與反艦飛彈，烏克蘭防空部隊未成功攔截任何一枚，攻擊造成大量平民傷亡，也讓遠離前線城市的居民再次暴露於戰火威脅之中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，這起事件再次證明烏克蘭迫切需要盟友提供更多防空武器，尤其是能攔截俄軍高階飛彈的系統。他強調，「合作夥伴必須理解，延遲交付或不願提供反彈道系統，正是導致如此可怕傷亡與破壞的原因。」

澤倫斯基隨後也透露，已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）討論取得更多攔截飛彈的可能性，雙方協調尋找擁有相關飛彈、並具備援助能力的國家，希望加快補充烏克蘭防空武器庫存。

▼俄羅斯向烏克蘭首都基輔以飛彈發動夜襲。（圖／路透）

▲▼俄羅斯向烏克蘭首都基輔以飛彈發動夜襲。（圖／路透）▲▼烏克蘭首都基輔一間裝修公司的物流中心，遭俄軍夜襲飛彈擊中摧毀。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔一間裝修公司的物流中心，遭俄軍夜襲飛彈擊中摧毀。（圖／路透）

此次攻擊除了造成人員傷亡，也重創多家烏克蘭企業設施。其中，烏克蘭最大電商平台Rozetka以及大型零售企業Epicentr的倉儲與生產設施遭到破壞。Rozetka共同創辦人切喬特金娜（Iryna Chechotkina）表示，「3枚彈道飛彈擊中倉庫群，昨晚我看著自己一生的心血化為灰燼。」

零售集團Epicentr則指出，俄軍攻擊摧毀公司多年打造的製造基礎設施，造成1名男性員工死亡。該公司形容，「俄羅斯飛彈在短短幾分鐘內摧毀了公司數十年建立的一切。」

此外，烏克蘭大型零售集團FOZZY表示，俄軍砲擊導致旗下2處物流中心起火，造成6名員工死亡，另有多人受傷。烏克蘭國家緊急服務部也警告，救援人員仍暴露高風險環境持續工作，因為敵方可能再次發動攻擊。

俄羅斯國防部則宣稱，此次行動是使用陸基精準武器與遠程攻擊無人機發動的「大規模打擊」，目標包括運輸、物流與配送中心。俄方聲稱，相關設施涉及武器與軍事物資儲存、運送，以及無人機生產與分發。

▼烏克蘭首都基輔慘遭俄軍發射飛彈襲擊，攻擊物流與倉儲中心。（圖／路透）

▲▼烏克蘭首都基輔慘遭俄軍發射飛彈襲擊，攻擊物流與倉儲中心。（圖／路透）▲▼俄羅斯向烏克蘭首都基輔發動空襲，工人將罹難居民遺體裝入屍袋。（圖／路透）

▲俄羅斯向烏克蘭首都基輔發動空襲，工人將罹難居民遺體裝入屍袋。（圖／路透）

烏克蘭目前最迫切的問題之一，是美國製「愛國者」（Patriot）防空系統攔截器不足。該系統被視為烏軍少數能夠有效攔截部分先進彈道飛彈的防禦工具，但烏方長期面臨彈藥補充困難。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）日前曾表示，對是否允許烏克蘭自行生產愛國者攔截器仍有所保留。烏克蘭則持續要求西方盟友提供更多攔截飛彈，以因應俄軍日益頻繁的遠程攻擊。

這波空襲發生之際，俄烏雙方近期互相加大遠程攻擊行動。俄方表示，先前烏軍無人機攻擊造成俄羅斯南部海灘死傷；烏克蘭方面則持續攻擊俄境內物流與軍工相關目標，使戰火影響範圍進一步擴大。

烏方統計，俄軍攻勢持續升高，7月俄羅斯攻擊已造成烏克蘭至少377名平民死亡、2129人受傷，成為2022年4月以來最致命的單月傷亡紀錄之一。隨著戰爭延續，防空武器與攔截彈藥不足，正成為烏克蘭守護城市安全的重要挑戰。

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