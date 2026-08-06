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廣島原爆81周年！5萬人齊聚悼亡魂　高市早苗喊「堅持非核三原則」

▲▼日本首相高市早苗6日出席廣島原爆81周年和平紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗6日出席廣島原爆81周年和平紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本廣島今（6）日迎來原子彈爆炸81周年，約5萬人參加和平紀念儀式悼念逝者。對此，日本首相高市早苗首次以首相身分出席致詞，強調「我國（日本）堅持非核三原則」，承諾推動廢除核武。不過日媒注意到，高市並未明確表態未來是否繼續維持該原則，相關說法被解讀為對安保政策調整留下空間。

根據《日本放送協會》，廣島和平紀念公園上午8時舉行儀式，包括原爆受害者、遺族代表，以及高市早苗與121個國家及地區代表在內，共約5萬人出席。儀式中，新增4393名死者姓名的原爆死者名簿被安放於慰靈碑，目前名簿總人數達35萬3639人。上午8時15分，也就是美軍投下原子彈的時間，全場默哀悼念。

隨著俄軍入侵烏克蘭、俄羅斯在軍事領域攜手北韓（朝鮮）、美軍在伊朗的戰爭等，全球關注核武議題。對此，廣島市長松井一實在和平宣言強調，若國際社會持續依賴核威懾，則「沒有核武的世界」只會距離人們越來越遠，呼籲年輕世代投入廢除核武行動。

▲▼廣島原爆81周年和平紀念儀式，現場約有5萬人參加。（圖／達志影像／美聯社）

▲廣島原爆81周年和平紀念儀式，現場約有5萬人參加。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗在致詞時表示，「廣島81年前遭受原子彈攻擊，日常生活瞬間中斷，無可取代的生命遭到無情奪走」，強調這樣的悲劇「絕不能再次發生」。她進一步指出，日本身為「唯一遭受戰爭核爆的國家」，肩負向世界傳遞核爆經驗的責任。她強調，「我國（日本）目前堅持非核三原則，將持續致力實現不存在核武的世界。」

高市早苗也提到，邁向無核世界的道路並不容易，因此日本將在《核武禁擴條約》（NPT）體制下，推動「現實且具實踐性的措施」，努力維持並強化國際核裁軍架構。

不過，日媒《每日新聞》分析，高市早苗此次談話與過去日本首相在廣島的表述有所不同。歷任首相多以「未來也將堅持非核三原則」等方式持續表達承諾；然而，高市卻使用「我國目前堅持非核三原則」的說法，被認為較偏向描述現行政策狀態。

▲▼日本首相高市早苗向廣島原爆罹難者獻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗向廣島原爆罹難者獻花。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，高市早苗未來是否持續維持非核三原則（不擁有、不生產、不引進核武），可能與日本政府年底預計修訂國家安全保障戰略等安保相關文件有關。

另外，稍早高市早苗在廣島出席記者會時，被問及是否會長期維持非核三原則。她回應，「作為政策方針，政府堅守該原則」，但對於年底安保文件修訂是否涉及調整，她僅回應，「正在朝年底方向進行檢討，不便預先做出判斷。」

高市早苗當天也參訪廣島和平紀念資料館，觀看包括被原爆波及孩童遺留衣物等展示，並與7個被爆者團體代表會面。

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