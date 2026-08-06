「炸彈無人機」闖德國機場！貨機擦撞神秘飛行物　控俄羅斯恐攻

▲德國萊比錫／哈雷機場，一架烏克蘭貨機旁，發現載有爆裂物裝置的無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

德國萊比錫／哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）於當地時間5日凌晨驚傳重大安全事件，一架載有爆裂物的無人機闖入機場管制區，且烏克蘭貨機附近有不明物體，至於另一架貨機則在同機場附近與其他不明物體相撞，迫使航班一度全面暫停。德國警方已展開反恐調查。德國內政部直言，此事顯示威脅已升高至「全新層級」。

根據英媒《BBC》、美媒《CNN》，德國薩克森邦警方表示，機場員工深夜在南跑道附近的貨運作業安全區，發現一架攜帶爆裂物的無人機，位置靠近停放中的烏克蘭安托諾夫航空（Antonov Airlines）貨機。警方隨即派遣拆彈機器人處理，先移除引爆裝置，再實施控制爆破。

警方指出，事件處理期間，另一個身分不明的飛行物因跑道關閉導致貨機中止降落時，撞上該架貨機。飛機機身受到輕微損傷，但仍安全轉降漢諾威機場。受事件影響，多架航班，包括一架客機，都被迫改降其他機場。

當局表示，機場貨運航班一度全面停擺，北跑道經檢查後已恢復運作，但南跑道截至當天仍持續封閉。德國檢方已接手偵辦，並由薩克森邦極端主義中央辦公室（ZESA）、警方反恐與反極端主義中心（PTAZ）共同參與調查。

▲德國內政部長多布林特發布記者會。（圖／達志影像／美聯社）

薩克森邦內政部長舒斯特（Armin Schuster）形容，「這是一起非常嚴重的安全事件」。德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）雖未點名任何嫌疑人，確表示不排除境外勢力干涉的可能，「整起事件不像是業餘人士所為，而是專業操作的混合式威脅情境，未來仍將持續深入調查。」

烏克蘭駐德國大使馬凱耶夫（Oleksii Makeiev）接受德媒訪問時則直言，「除了俄羅斯，還會是誰？」不過，截至目前俄羅斯尚未回應此案；此前莫斯科也曾否認涉及德國近年多起可疑無人機事件及相關破壞行動。

據悉，萊比錫／哈雷機場是歐洲重要貨運樞紐，也是DHL物流中心，並因俄烏戰爭爆發後，成為烏克蘭安托諾夫航空的主要基地，同時供德軍及北約盟軍運輸軍事物資，具有高度戰略價值。

報導指出，德國近月來已因多起未經授權的無人機出現在機場、軍事基地、港口、能源設施及物流中心周邊而全面提高警戒。安全專家分析，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，德國類似事件明顯增加，再次暴露關鍵基礎設施面臨的新型安全威脅。