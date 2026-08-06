環法女子自行車賽爆「墊胸罩」作弊　官方急出手

▲環法女子自行車賽（Tour de France Femmes）近日驚爆作弊爭議。（圖／CTWANT提供，下同）

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環法女子自行車賽（Tour de France Femmes）近日驚爆作弊爭議，多支女子世界巡迴賽車隊質疑，部分選手疑似在胸罩內加入襯墊，藉由增加胸前面積改善空氣力學表現，以獲得競賽優勢。相關消息引發自行車界熱議，也讓外界聯想到今年稍早冬季奧運引發討論的「陰莖門（Penisgate）」裝備作弊風波。

根據比利時、荷蘭自行車專業媒體《WielerFlits》報導，多支參賽車隊已向主辦單位反映，懷疑有選手在比賽服內加裝額外襯墊。這種被稱為「Chest Fairing（胸部整流）」的做法，是透過增加胸前表面積，改變氣流流向，降低空氣阻力，進而提升騎乘速度，在競爭激烈的個人計時賽中尤其可能發揮作用。

根據英國《每日電訊報》（The Telegraph），蘇格蘭赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）及芬蘭拉彭蘭塔－拉赫蒂理工大學（LUTUniversity）空氣動力學教授布洛肯（Bert Blocken）曾收到相關照片，顯示部分女選手的車衣內疑似藏有異物。

他先前發表研究的指出，「胸部整流」最多可降低約3.6％的空氣阻力，在分秒必爭的計時賽中，足以影響最終名次甚至冠軍歸屬。面對爭議，環法女子賽主辦單位宣布，自第四站個人計時賽起，所有選手必須在出發前至少10分鐘接受自行車與服裝檢查，確認裝備符合規範，以避免類似情況發生。

事實上，利用服裝改善空氣力學並非首次出現。2023年及2024年的男子環法自行車賽也曾傳出類似「胸部整流」爭議。國際自由車總會（UCI）明文禁止選手以人為方式修改服裝，藉此取得競賽優勢。若查獲違規，最重可立即取消比賽資格，並處以184至918英鎊（約新台幣7,000元至3萬6,000元）以上罰款，情節嚴重者處分可能更重。

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