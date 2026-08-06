「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

▲韓國極右派YouTuber、反女權團體「新男性力量」代表裴寅圭。（圖／翻攝自IG，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

反女權團體「新男性力量」代表、擁有71萬名訂閱者的韓國極右派YouTuber裴寅圭（배인규），昨天（5日）被發現陳屍在與女友同居的仁川市住處，享年36歲。警方接獲鄰居報案後到場，現場未發現遺書，也未發現外力介入，目前正在調查死因。

住處未發現遺書 警方初步排除犯罪嫌疑

當地警方5日表示，當天上午8時左右，在仁川市中區永宗島一處公寓發現裴寅圭已經死亡，遺體目前安置在仁荷大學醫院太平間，靈堂尚未設置。現場未發現遺書，初步研判沒有犯罪嫌疑，確切死因仍在釐清中。

去年曾涉施用安非他命 也曾在海邊獲救

綜合韓媒報導，裴寅圭去年5月才因涉嫌在仁川市中區一間汽車旅館施用安非他命，被警方查獲移送，對外透露自己罹患憂鬱症與恐慌症。另外，他去年也曾在仁川乙旺里海邊被海洋警察救起。

曾家暴妻子遭判罰金 雙方離婚訴訟未了

事實上，裴寅圭2018年曾因家暴前妻宋詩人（송시인），遭法院判處200萬韓元（約台幣4.5萬元）罰金，並於2024年5月宣布離婚消息，目前離婚訴訟仍在進行中。

力挺尹錫悅反彈劾 涉闖法院遭搜索住處

政治立場方面，2024年12月3日南韓戒嚴風波後，裴寅圭力挺前總統尹錫悅，積極主導反對彈劾的集會，還涉及今年1月與支持者闖入首爾西部地方法院的事件，遭警方搜索住處。