校長「假喜帖」騙錢　柯南同事拆彈：他兒子去年就結婚

▲南韓一名資深小學校長趁退休前偽造兒子喜帖，藉機向親友同事詐取數百萬韓元禮金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

南韓全羅南道光陽市有位快要退休的小學校長，竟然動起歪腦筋偽造自己兒子的婚禮喜帖，大言不慚地向學校同事跟親友廣發紅色炸彈，狠撈數百萬韓元賀禮金，最後被依詐欺罪移送法辦。

退休校長異想天開？

韓媒《東亞日報》報導，全羅南道光陽市一名資深小學校長為了在退休前撈一筆，竟然異想天開自導自演兒子將舉辦婚禮，透過教職員群組聊天室與教會刊物散布假喜帖，還附上匯款帳號，大撈數百萬韓元禮金。

假喜帖唯妙唯肖為何被抓包？

這張精心設計的假喜帖做得有模有樣，不僅聲稱要在全羅北道全州市辦傳統婚禮，還貼心註明因為是小型家宴就不便邀請大家出席，只要乖乖匯款就好，手法簡直讓人哭笑不得。但是最終紙終究包不住火，同事們私下追查發現，婚宴場地根本沒預約，校長兒子其實去年早就結過婚，連新娘帳戶都是虛構的。事情敗露後，校長竟還好意思甩鍋，瞎掰說自己因為離婚後與前妻跟兒子失聯已久，所以完全狀況外。

得不償失？

警方經過深入追查，認為這場自導自演的假婚禮絕對是蓄意詐財，日前已經依涉嫌詐欺罪把這位天兵校長移送檢方偵辦，檢方將會徹查所有金流跟受害者名單，讓真相水落石出。



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