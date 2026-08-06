　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

英國《經濟學人》交叉比對人工智慧與知名媒體文章，歸納出特定寫作特徵。AI工具是ChatGPT等產出的內容，都互有以下四點特徵。

人工智慧寫作具備特定公式
英國《經濟學人》（The Economist）交叉比對「ChatGPT」、「Claude」等產出的文章與「CNN」、「紐時」、「華郵」新聞，以及1950年至2022年間出版的暢銷小說後，發現四大特徵。第一是偏好固定句型公式，例如非X而是Y、不僅而且，以及舉例時習慣湊滿三個重點的法則。

第二則是喜愛使用大字與名詞化手法。人工智慧為了展現專業感，文字帶有濃厚學術味，偏好使用顯著的或後果等長單字，甚至使用相互依存等冷門詞彙，更喜歡把動詞轉化為名詞，將簡單的意思複雜化處理。

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

標點少長句多形成獨特風格
第三是標點符號極度不合常理。人工智慧極少使用逗號、括號與分號，習慣利用大量and連結拉長句子，且因為鮮少直接引述專家原話，文章極少出現引號。第四則是句子節奏平淡且篇幅偏長，缺乏人類長短句交錯的起伏感。

目前市面常用「Pangram」、「CopyLeaks」、「GPTZero」等工具檢測文章是否由人工智慧生成。不過《經濟學人》指出，隨著模型持續更新，寫作風格會越來越接近真人，未來要精準辨識恐怕會更加困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本熱爆！台人帶孩「誇張一幕」氣炸　網轟：大人都受不了
唐綺陽瘦下來了！　原因曝光
王凱《百味人生》最後告別！夏宇禾讀信哭崩　韓宜邦顫抖道別
1小時變股神！　50歲主管「AI跑贏大盤」辭職炒股
高衩正妹穿「黑絲透視裝」　逛古蹟被攔下
七六人正式簽下3D大鎖！KCP睽違5年再與詹姆斯團聚
「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍狂轟基輔20枚飛彈　烏防空「零攔截」釀17死！愛國者飛彈庫告急

川普出手！　半導體「關鍵原料」擬將多課15%關稅

《週刊少年Jump》神話告終？發行量「跌破100萬本」　紙本雜誌迎危機

「炸彈無人機」闖德國機場！貨機擦撞神秘飛行物　控俄羅斯恐攻

快訊／日本九州熊本再度發生「淺層地震」　測得規模5.1

環法女子自行車賽爆「墊胸罩」作弊　官方急出手

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

校長「假喜帖」騙錢　柯南同事拆彈：他兒子去年就結婚

ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖　本人怒嗆酸民

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

二伯品牌純棉童裝再遭踢爆騙人　成分被SGS現形　蔡阿嘎復出Podcast迴力鏢立現

嗆政院知情放行致癌油20%下架　蔣萬安：百億食安經費究竟用哪？

22名中國人為拍男星「如喪屍衝撞貴賓室」畫面曝　泰航怒拒登機

國家警報變降網速演練預告　顧立雄：這由NCC負責

柯文哲更換電子手環…貼萊爾校長貼紙「我是苯駢芘」

俄軍狂轟基輔20枚飛彈　烏防空「零攔截」釀17死！愛國者飛彈庫告急

川普出手！　半導體「關鍵原料」擬將多課15%關稅

《週刊少年Jump》神話告終？發行量「跌破100萬本」　紙本雜誌迎危機

「炸彈無人機」闖德國機場！貨機擦撞神秘飛行物　控俄羅斯恐攻

快訊／日本九州熊本再度發生「淺層地震」　測得規模5.1

環法女子自行車賽爆「墊胸罩」作弊　官方急出手

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

校長「假喜帖」騙錢　柯南同事拆彈：他兒子去年就結婚

ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖　本人怒嗆酸民

國際經濟學奧林匹亞傳回捷報！　台灣獲1金2銀2銅佳績

國文15級分「成大中文or元智電機」陷兩難　學長姐勸：失敗沒退路

洋基雙星復健突破！賈吉喊「本季一定回來」　貝林傑也重返球場

白海豚逼近！金門先飆高溫後轉雨　氣象站：假日外出要帶傘

俄軍狂轟基輔20枚飛彈　烏防空「零攔截」釀17死！愛國者飛彈庫告急

快訊／台股拉回下跌近300點　台積電下挫30元至2375

Mazda「大改款CX-3入門休旅」現身！CX-5訂單爆量、品牌銷量創新高

「天生是進攻創造者與發動機！」七六人主帥證實詹皇當控球

三地鍾嘉村資產處分受阻　3.65億美術館豪墅遭鎖死

信義區最信義區最閃之夜來了！微風信義8/21(五)變身黑金派對，3家話題新櫃一次逛！

問金宇彬優點講到卡關 　李光洙:幹嘛打來逼我XD

國際熱門新聞

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

醫學界終於破解！女性陰蒂「黑盒子」首度現形

22名中國粉追星癱瘓登機　泰航全部拒載

公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖

伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

即／日本熊本再度「淺層地震」　規模5.1

環法女子自行車賽爆「胸罩作弊」　官方急出手

泰公務員「美豔妝容」爆紅！1張照吸萬人朝聖

普丁無人機大亨遭暗殺！賓士車底爆炸保鏢慘死

600m高空跳下「傘沒開」墜地亡　絕望畫面曝

ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

川普「解放日關稅」已退還3.2兆　占徵收金額6成

花2.5萬買不到尊榮！機場貴賓室塞爆

更多熱門

相關新聞

17家中資來台挖角　驚見美國黑名單企業

17家中資來台挖角　驚見美國黑名單企業

我國憑藉半導體製造與IC設計相關產業鏈，在全國AI發展浪潮佔有一席之地的技術優勢，不斷面臨對岸惡意挖牆角危機，調查局從上月（7月）至本月初，動員所屬調查官逾330人次，報請6個地檢署指揮，在全國同步查獲17家中資企業來台挖角我方高科技人才，包括在深圳、上海證交所上市的知名公司，約談114人次、訊後都交保，均依涉犯《兩岸人民關係條例》持續偵辦。

台灣大董事長蔡明忠入選企業領袖100強

台灣大董事長蔡明忠入選企業領袖100強

出租房飄惡臭 警破門發現租客用AI自學「煉金術」

出租房飄惡臭 警破門發現租客用AI自學「煉金術」

白宮自願AI資安測試　Meta、OpenAI等4巨頭將見川普幕僚

白宮自願AI資安測試　Meta、OpenAI等4巨頭將見川普幕僚

對美貿易順差創新高　一則以喜一則以憂

對美貿易順差創新高　一則以喜一則以憂

關鍵字：

AI

讀者迴響

熱門新聞

「父親節泡湯」　白海豚颱風最新路徑修正

挖到童骨已2死！台積電嘉義廠請「布袋戲壓煞」原因曝

出遊包棟「費用大人均攤」　單身友拒絕！網吵翻

「71萬粉絲」網紅陳屍住處　享年36歲

陰莖冒「一堆白白刺刺」！20歲男嚇壞了

中颱白海豚「北轉時間西修」明可能海警　全台下3天

正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

饒河夜市店家遭炎上　直接把沈、蔣簽名都塗銷

國安基金「第9次護盤名單」曝光　買進8檔獲利近百億

原來毛巾不能掛浴室！5個居家冷知識看完恍然大悟

獨家／邵昕三年前到美國登記結婚　「新娘」身分曝光

白海豚颱風侵襲率升至67%「最高縣市變了」　基北北桃逾5成

1小時變股神！　50歲主管「AI跑贏大盤」辭職炒股

正妹潛水網紅過世　昔節目「清新模樣」曝光

相機被丟了！百萬YTR「衝垃圾場」開直播

更多

最夯影音

更多
賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安

賴清德赴台中開會　盧秀燕酸別只顧選舉：總統1個月沒談食安
女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

女兒「寄提款卡」涉詐遭判刑　台中市警局長吳敬田：非常慚愧

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

綠議員挺東發號「今天還要吃」　嘆「非理性」一星負評大可不必

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

破百萬的台灣家人！全家攜手賽珍珠啟動零錢捐 翻轉新住民子女隱形困境

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

肉片2分鐘烤熟！員林滑板場鐵板高溫飆55度　幼童手掌慘遭燙傷

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面