ChatGPT文章含四大特點！　一秒認出AI寫的

▲ChatGPT。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

英國《經濟學人》交叉比對人工智慧與知名媒體文章，歸納出特定寫作特徵。AI工具是ChatGPT等產出的內容，都互有以下四點特徵。

人工智慧寫作具備特定公式

英國《經濟學人》（The Economist）交叉比對「ChatGPT」、「Claude」等產出的文章與「CNN」、「紐時」、「華郵」新聞，以及1950年至2022年間出版的暢銷小說後，發現四大特徵。第一是偏好固定句型公式，例如非X而是Y、不僅而且，以及舉例時習慣湊滿三個重點的法則。

第二則是喜愛使用大字與名詞化手法。人工智慧為了展現專業感，文字帶有濃厚學術味，偏好使用顯著的或後果等長單字，甚至使用相互依存等冷門詞彙，更喜歡把動詞轉化為名詞，將簡單的意思複雜化處理。

標點少長句多形成獨特風格

第三是標點符號極度不合常理。人工智慧極少使用逗號、括號與分號，習慣利用大量and連結拉長句子，且因為鮮少直接引述專家原話，文章極少出現引號。第四則是句子節奏平淡且篇幅偏長，缺乏人類長短句交錯的起伏感。

目前市面常用「Pangram」、「CopyLeaks」、「GPTZero」等工具檢測文章是否由人工智慧生成。不過《經濟學人》指出，隨著模型持續更新，寫作風格會越來越接近真人，未來要精準辨識恐怕會更加困難。