公務員「開會眼妝」爆紅！2萬人搶朝聖　本人怒嗆酸民

▲泰國一名女公務員因出席預算會議時的亮眼妝容意外爆紅，一張照片吸引逾2.3萬人按讚，引發網友熱議。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

泰國一場原本平凡的年度預算會議，竟因一名女公務員的妝容意外掀起全國話題。地方政府將會議照片上傳官方臉書後，網友討論的不是預算內容，也不是政策規畫，而是照片中一名妝容精緻、眼妝鮮明的女性公務員。一張照片短時間吸引超過2.3萬人按讚、累積逾2千則留言，支持與反對聲浪同時湧現，甚至延伸成一場關於職場形象、個人自由與網路言論界線的討論。面對外界批評，當事人除了親自解釋照片修圖原因，更強硬回應酸民，直言若惡意攻擊持續，不排除循法律途徑維護自身權益。

▲原本只是地方政府例行會議，卻因一名女公務員的精緻妝容意外掀起全網討論。

綜合泰國多家媒體報導，事件發生於泰國也拉府（Yala）亞哈縣（Yaha）巴德鎮（Patae）。當地政府3日在官方臉書分享一系列會議照片，內容為討論2027年度預算支出條例草案，以及2027年至2029年三年期人力配置計畫，由地方首長及相關主管共同與會，原本只是例行性的行政紀錄。

沒想到貼文曝光後，網友幾乎完全忽略會議內容，反而將焦點集中在其中一名女性公務員身上。她以妝感完整、眼妝鮮明及造型俐落的形象出席會議，在一群與會人員中特別顯眼，迅速引發熱烈討論。照片除了在社群平台瘋傳，其中一張更累積超過2.3萬人按讚、突破2千則留言，人氣遠高於其他工作照片。

隨著照片持續發酵，網友看法也明顯分成兩派。支持者認為，她只是展現個人風格，並未影響工作，紛紛留言表示「媽媽真的很漂亮」「很喜歡這種打扮」「能自在呈現自己很棒」「只要沒有影響別人就沒有問題」，甚至有人詢問她是否有經營TikTok，希望能追蹤她的日常分享。

▲女公務員表示，照片僅調整亮度遮掩疲態，並非刻意修圖或濃妝，引發外界誤會。

但另一派則認為，公務員代表政府形象，在正式會議場合仍應考量整體服儀是否符合專業形象，認為妝容略顯濃烈，進而引發一場關於「職場妝容是否應有限度」的討論。

面對外界議論，當事人首先在地方政府官方貼文留言澄清，表示不少人誤以為她刻意化了濃妝，其實照片只是稍微調高亮度，希望遮掩最近因工作繁忙而出現的疲態與細紋。她還笑著表示，原本就在想大家是否能看出照片有經過後製，如今看到不少人一眼就發現，「大家真的都很厲害」。

然而，隨著批評留言越來越多，她之後又透過個人臉書發文，正面回應爭議。她表示，自己始終無法理解，為什麼有人會認為化妝就是一件錯誤的事情，更質疑部分網友特地跑到政府機關粉絲專頁留言批評她的外貌。

她強調，官方粉絲專頁存在的目的，是向民眾公開政府施政成果與工作內容，而不是提供他人評論公務員外貌的地方。她也直言，不喜歡她的妝容，大可選擇不要看，沒有必要要求別人改變自己的生活方式。

對於有人留言要求她不要化妝，甚至規定她不能畫下睫毛，她更忍不住反問：「到底憑什麼？」她表示，自己從未要求任何人依照自己的審美打扮，也沒有干涉別人的生活，因此無法接受有人反過來要求她卸妝或改變習慣。如果未來仍持續遭到惡意攻擊或散布不實言論，不排除依法提出毀謗告訴。

事件曝光後，也有更多網友湧入她的社群平台留言鼓勵，希望她不要因外界批評而失去自信。有網友表示，「不要太在意那些酸民」「繼續做自己就好」「真正重要的是工作能力，不是妝容濃淡」「只要沒有造成別人困擾，就不用迎合任何人的眼光」，也有人認為，有些批評其實只是出於嫉妒，希望她不要因此影響心情。隨著事件持續延燒，多家泰國媒體也相繼報導，使原本只是一篇地方政府的例行會議貼文，意外演變成全國關注的熱門話題。

▲面對網友批評妝容過於濃烈，女公務員親自發文反擊，強調化妝是個人自由。

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