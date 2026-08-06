正妹遊客「黑絲透視裝」逛古蹟　被導覽員當場攔下

▲女遊客穿高衩透視裝進古蹟，被導覽員當場攔下。（圖／翻攝自《青年報》，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

越南峴港市會安古城一名外國女遊客身穿高衩的黑色透視裝，準備進入當地古蹟參觀。女導覽員發現後，禮貌說明服裝規定並請她離開，處理方式獲得許多越南網友肯定，直呼外國人應入境隨俗、尊重當地文化。

女遊客透視高衩裝進古蹟 內在美全看光光

根據越南《青年報》報導，事件發生在8月4日傍晚。影片中，外國女遊客身穿黑色透視服裝，準備進入安古城的日本橋參觀，女導覽員張裴玉奎（Trương Bùi Ngọc Khuê）見狀立即上前，以溫和但堅定的態度表示：「不好意思...你不能穿成這樣進入遺產區。」

女遊客與同行友人聽完說明後並未發生爭執，隨即配合轉身離開。相關影片5日被分享到臉書後，吸引數千次互動，不少網友稱讚導覽員態度專業，既尊重遊客，也維護古蹟空間應有的莊嚴。

越南古蹟要求參觀者穿著端莊 不合規者將勸導

張裴玉奎事後證實，自己就是影片中的導覽員。她表示，當時發現女遊客衣著不符合莊嚴場所規定，不適合進入古蹟，才主動上前提醒，協助對方了解會安各景點的參觀規範。

會安世界文化遺產保護中心主任范富玉也予以認同，強調當地規定遊客參觀古蹟時須穿著端莊、文明，已要求所有觀光古蹟落實這項規定。除日本橋外，其他寺廟及莊嚴場所也不允許穿著不得體或容易引發反感的服裝，工作人員若發現將勸導與提醒。