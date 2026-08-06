路透：伊朗警告波灣國家　美再動武就攻擊能源設施

▲伊朗南部荷莫茲甘省一座橋梁在戰爭中遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

《路透社》獨家揭露伊朗政府已向波斯灣鄰國發出嚴正警告，若美軍再度襲擊其本土，將猛烈打擊該區關鍵能源設施報復，藉此提高美國採取軍事行動的成本。

密集外交談話曝光威脅手段

消息人士透露，美國總統川普（Donald Trump）於7月28日公開威脅打擊伊朗能源網絡與基礎設施後，德黑蘭當局隨即展開密集的高層外交接觸。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）頻繁與沙烏地阿拉伯、土耳其及卡達外交部長，還有巴基斯坦陸軍參謀長通話。

伊朗官員與區域資深外交官證實，阿拉奇在每次交流中皆傳達一致的立場。德黑蘭當局要求波斯灣盟友發揮影響力勸阻川普，否則任何襲擊都將引發強烈報復，屆時美國在當地的資產與能源設施都將成為打擊目標。

軟硬兼施尋求外交途徑解套

根據知情官員轉述，伊朗政府同時展現出雙重姿態，一方面強調已做好萬全的軍事報復準備，另一方面則極力呼籲各方尋求外交解決方案，認為這是避免區域衝突進一步升級以及防範產業遭受全面破壞的最佳途徑。

伊朗政府希望透過威脅美軍在當地的最親近盟友，迫使相關國家向華府施加壓力。這場高風險的政治賽局使得波斯灣局勢極度緊張，隨著美伊兩國對峙態勢急遽升溫，整體區域安全與全球能源供應正面臨前所未有的嚴峻挑戰。