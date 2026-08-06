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川普「解放日關稅」已退還3.2兆　占徵收金額6成

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普去年宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普去年祭出解放日關稅，遭最高法院裁定無效後，川普政府最新通報顯示先前徵收的關稅已有約1000億美元（折合新台幣約3兆2272億元）退還給相關方，佔總收取金額六成。

最高法院否定關稅授權
美國總統川普（Donald Trump）先前宣稱依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）有權實施大規模關稅，但遭最高法院裁定無效。隨後美國聯邦法官伊頓（Richard Eaton）裁定政府必須將先前收取的相關稅款全數退還給受影響的進口商。

川普政府昨天向「美國國際貿易法庭」（U.S. Court of International Trade）呈報最新退稅數據，顯示目前已退還約1000億美元，約佔總共收取約1660億美元稅款的60%。

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

系統受理逾25萬件申請
為執行退稅，美國海關與邊境保護局（CBP）於4月底啟用名為「CAPE」的系統，專門追蹤與發放退稅款項。官員羅德（Brandon Lord）通報截至7月31日，系統已收到25萬2496件申請，涵蓋超過2500萬筆進口報關資料。

儘管川普對最高法院的裁決表達強烈不滿，執政團隊近期仍積極援引其他法律權限採取行動，試圖讓先前建立的關稅體系得以重新實際恢復，相關後續發展引發各界高度關注。

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