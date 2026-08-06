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打臉川普？伊朗傳將掌權荷莫茲　獲各國最大讓步

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普才說荷莫茲海峽很快就會開放。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

根據《路透》引述伊朗高層與知情人士報導，伊朗與阿曼正討論一項涉及荷莫茲海峽的協議，內容可能賦予德黑蘭管理經由荷莫茲海峽進入波斯灣船舶的部分權限。若協議最終拍板，將被視為區域國家對伊朗作出的重大讓步。

談判有進展　控制權界定仍是關鍵

報導引述一名伊朗高階消息人士及兩名中東官員指出，各方談判已有進展，但距離正式定案仍有一段距離，也淡化美國總統川普近日宣稱「荷莫茲海峽很快就會重新開放」的說法。其中一名官員表示，各方已接受伊朗在某種程度上參與海峽管理，但另一人指出，目前最大爭議仍在於如何界定伊朗擁有的「控制權」。

知情人士透露，波灣國家希望由區域國家共同監督船舶檢查作業，且通行費維持自願支付。現階段討論版本則規畫由伊朗管理進入波斯灣的船舶，但對於駛離波斯灣的船隻是否同樣納入管轄，雙方尚未取得共識。

伊朗外交部發言人巴加埃表示，德黑蘭與阿曼首都馬斯開特之間的協商正持續推進，雙方已就相關航線的地理範圍達成基本理解。若沒有外部勢力干預，聯合聲明已進入最後審閱與起草階段。

川普稱談判順利　伊朗態度仍保守

美國過去多次表明，不會接受任何讓伊朗掌控全球重要能源運輸航道的安排。川普受訪時稱談判「進展順利」，並稱荷莫茲海峽「很快就會開放」，上周末也因此取消原定對伊朗發動的大規模攻擊計畫，但伊朗官員對此態度相對保守。若最終協議賦予伊朗部分海峽控制權，將代表美以對伊戰爭後，區域權力結構可能進一步朝有利伊朗的方向發展。

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