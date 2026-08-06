疑遭暗殺！俄「吸血鬼」無人機製造商負責人座車爆炸　重傷命危

▲俄羅斯知名無人機製造商Uraldronzavod負責人特卡丘克（左）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯軍用無人機製造商Uraldronzavod負責人特卡丘克（Vladimir Tkachuk）近日驚傳遇襲，他搭乘的賓士座車在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）郊外發生爆炸，造成擔任保鏢兼司機的男子當場死亡，35歲的特卡丘克則身受重傷，目前仍在加護病房搶救。俄方已依「以危害公共安全方式犯下謀殺罪」方向展開調查，外界也高度關注是否與俄烏戰爭有關。

疑車底遭裝爆裂物 俄警方朝謀殺案偵辦

綜合俄媒報導，爆炸發生在葉卡捷琳堡郊外的大伊斯托克村（Bolshoy Istok），特卡丘克乘坐的賓士轎車突然爆炸，車輛嚴重燒毀。塔斯社（TASS）引述緊急救援部門消息指出，特卡丘克傷勢危急，正在加護病房接受治療；而坐在駕駛座、同時擔任保鏢的男子則不幸身亡。另有俄媒引述消息稱，爆炸裝置疑似預先安裝在車底，警方已就謀殺案件立案調查。

Uraldronzavod是俄羅斯知名軍用無人機製造商，以生產俄軍廣泛投入烏克蘭戰場的「Upyr（吸血鬼）」第一人稱視角（FPV）無人機聞名。特卡丘克於2023年創立公司，曾親自向俄羅斯總統普丁展示自家產品，也經營Telegram頻道替俄軍募款，因此在俄國軍工體系具有一定知名度。

一周內第二起 烏方未回應

值得注意的是，這已是俄羅斯無人機產業一周內第二起針對高層的攻擊事件。另一家生產「牛虻」（Gadfly）FPV無人機的開發者切列佐夫（Andrei Cherezov）日前才遭不明人士槍擊受傷，俄方當時同樣以「謀殺未遂」方向偵辦。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯多次指控烏克蘭策劃針對軍方將領、國防官員及軍工體系相關人士的暗殺與爆炸攻擊。對於此次座車爆炸事件，烏克蘭官方截至目前尚未發表評論，也未承認與事件有關。