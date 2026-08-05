600m高空跳下「傘沒開」！俄傘兵表演墜地亡　絕望畫面曝

▲ 一 名傘兵從高空急墜。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名41歲資深傘兵參與傘兵節紀念演出，在莫斯科近郊約600公尺高空跳傘，未料主傘未能順利開啟，情急之下雖嘗試啟動備用傘，但因距地面太近、備用傘來不及完全展開，當場墜地身亡。

WATCH: A Russian paratrooper died after his parachute failed to open during an Airborne Troops Day celebration near Moscow. pic.twitter.com/laJqNJ3joO — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

根據《太陽報》，事發畫面中，這名傘兵高速墜落過程中拼命翻轉掙扎，卻無法讓降落傘正常充氣展開。事後現場照片可見一頂白色降落傘平鋪在草地上，傘兵遺體則被模糊處理。

2日為俄羅斯傘兵節，總統普丁在官方網站發表聲明，稱傘兵部隊「向來匯聚意志堅定、精神不屈、充滿袍澤情誼的菁英」，並特別表彰目前在烏克蘭前線作戰的傘兵，稱其在「最艱困的戰線上與戰友並肩展現英雄氣概」，未料這起死亡意外為慶祝活動蒙上陰影。